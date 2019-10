V hišni preiskavi zasegli dva kilograma konoplje in naboje

16.10.2019

Policisti PP Krško so na podlagi odredbe sodišča v tem tednu opravili hišni preiskavi na naslovu bivanja dveh osumljencev. Našli in zasegli so okoli dva kilograma konoplje in naboje. Zoper osumljenca bodo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivih dejanj Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Pijan in brez veljavne vozniške

Šentjernejski policisti so med kontrolo prometa v Rojah okoli 18. ure ustavili voznika Renault megana. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,06 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zoper 33-letnega moškega, ki je med postopkom grozil policistoma, bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo.

Prijeli šest tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj pri Oštrcu in Semiču izsledili in prijeli tri državljane Egipta, dva državljana Pakistana in državljana Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

