O vrtcu, gradnji novih blokov in tudi obvoznici

16.10.2019 | 11:05

Na Mirni so včeraj predstavili več naložb za izboljšanje bivanja.

Predstavitve projektov se je udeležilo kar precej občanov.

Mag. Štefan Velečič iz občinske uprave

Mirna - Občina Mirna je včeraj v domu Partizan pripravila predstavitev naložb, s katerimi bodo še izboljšali kvaliteto življenja v njihovi lokalni skupnosti. Zbralo se je kar precej občanov, ki so pozorno prisluhnili načrtom gradnje novih blokov pod Sokolsko ulico, ureditvi novega vrtca s knjižnico in glasbeno šolo, spremembi namembnosti skladiščnih prostorov podjetja Bartog, izvedeli pa so tudi, kaj se dogaja z gradnjo tako imenovane mirnske obvoznice.

Arhitekt Boris Stančev iz podjetja Formalle je najprej predstavil idejni projekt, ki predvideva, da bi osemoddelčni vrtec uredili v enem od objektov na območju nekdanjega Preventa, ki je danes v lasti podjetja Bartog. Na Mirni namreč že nekaj časa razmišljajo o širitvi vrtca, kajti župan Dušan Skerbiš se zaveda, da je vrtec temelj za nadaljnji razvoj kraja, zato temu posvečajo posebno pozornost.

Občina je nedavno s podjetjem Bartog podpisala pismo o nameri za nakup zemljišča in stavbe vključno z gradbenim dovoljenjem za vrtec, ki naj bi ga Bartog zagotovil do konca aprila prihodnje leto. Na občini predvidevajo, da bodo z deli začeli leta 2021, investicija pa je trenutno, vključno z nakupom nepremičnine, ocenjena na nekaj manj kot dva milijona evrov. Iskali bodo dodatne vire financiranja, nadejajo pa se, da bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v naslednjih letih objavilo kakšen razpis, na katerega bi se lahko prijavili.

Bartog se je s podpisom pisma o nameri zavezal tudi, da bodo nekdanjo upravno stavbo Preventovega kompleksa preuredili v poslovno-stanovanjski objekt, v pritličju katerega načrtujejo prostor za poslovne lokale, zgoraj pa stanovanja. V nekdanjem skladišču pa naj bi bil trgovski center. Kot je bilo slišati včeraj, je interesentov za nakup tega zemljišča več.

Na Mirni si v prihodnje pod Sokolsko ulici obetajo gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov, v katerih bo skupaj 46 stanovanj. Investitor je od občine že odkupil zemljišče, z deli pa naj bi začeli spomladi. Župan je ob tem dejal, da ga veseli, da bo na Mirni prišlo do novega razvoja. »Mirna bo dobila center, ki si ga zasluži,« je še dodal.

Na sinočnji predstavitvi so se na koncu dotaknili tudi obvoznice, ki bo Mirno razbremenila tranzitnega prometa. Mojca Radakovič iz podjetja GPI, ki pripravlja projektno dokumentacijo, je dejala, da so pred nekaj meseci od države vendarle dobili projektne pogoje, ki omogočajo nadaljnje projektiranje. Mag. Štefan Velečič iz občinske uprave predvideva, da bodo spomladi lahko že stekli odkupi potrebnih zemljišč, približno 30 odst. jih je namreč še v zasebni lasti. Po njegovih besedah gradnjo obvoznice pričakujejo leta 2021.

Besedilo in fotografije: R. N.

