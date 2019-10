Ob mednarodnem dnevu hrane in oživljanja

16.10.2019 | 12:30

Temeljne postopke oživljanja so si z zanimanje ogledali tudi otroci.

Metlika - Danes sta mednarodni dan hrane in svetovni dan oživljanja. Na hrano in na oživljanje so se spomnili tudi v Območnem združenju Rdečega križa Metlika. Tako so včeraj, ko je bil tudi semanji dan, v starem metliškem mestnem jedru že 15. leto zapored pripravili humanitarno akcijo, imenovano Drobtinica.

Na stojnici so prodajali pekovske izdelke in slaščice, ki so jih podarili podjetja, ustanove in aktivisti krajevnih organizacij Rdečega križa. Izkupiček od prodaje in prostovoljne prispevke bodo namenili za plačilo šolske prehrane za otroke iz socialno šibkih družin iz metliške občine. Ob stojnici, ki jo je obiskala tudi kraljica metliške črnine Patricia Blažič, se je ustavilo in kupilo dobrote 180 ljudi, zbrali pa so 680 evrov. Lani so v akciji Drobtinica zbrali 602 evra, h katerim je nekaj denarja dodal še Rdeči križ, tako da so z 800 evri pomagali 15 otrokom.

V okviru svetovnega dneva oživljanja pa so člani ekipe prve pomoči Rdečega križa občine Metlika obiskovalcem prikazali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja. Postopke so si z zanimanjem ogledali tudi šolarji in vrtičkarji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

