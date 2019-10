Tudi ena sama »pikica« lahko pomaga

16.10.2019 | 16:45

David Golubič s skupinsko sliko, s katero mu je uspelo zbrati več kot 400 evrov, ki jih bo najverjetneje namenil Galu za operacijo rok. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »Imam eno idejo …« je konec septembra na svojem Facebookovem profilu zapisal novomeški likovnik, 30-letni David Golubič. Tako kot druge ga je ganila vseslovenska dobrodelna akcija zbiranja več kot dvomilijonskega zneska za Krisa.

Tudi David se je odločil pomagati, a med njegovim dobrodelnim ustvarjanjem je bil vrtoglavi znesek za Krisa že zbran, zato je akcijo preimenoval Pikice za Gala. Zakaj pikice? Golubič je na večje platno naslikal ozadje in osrednji motiv, sestavljen iz številnih pikic, ki so tudi sicer značilne za njegova dela. Levo in desno stran platna je pustil prazni, sliko z materialom za ustvarjanje pa odnesel v novomeško Čajarno, kjer je zaposlen.

»Sliko sem tri dni pustil, da jo dokončajo vsi, ki bi radi pomagali, a nimajo denarja, tako da si vzamejo le deset sekund in naredijo nekaj barvnih pikic na platno. V treh dneh je teh deset sekund namenilo Galu več kot 300 ljudi. Mladi, starejši, otroci (otroci s posebnimi potrebami), tujci …« je sporočil, ko je bila slika končana in jo je prodajal prek spletne dražbe.

Ob ustvarjanju tega skupinskega dela je za fantiča, ki potrebuje operacijo rok, zbral 250 evrov donacij, v ponedeljek pa sklenil dražbo in tako zbral skupaj 410 evrov.

»Želel sem pokazati, da šteje čisto vsako naše dejanje, pa če je še tako 'majhno' in na videz nepomembno. Naših deset sekund lahko nekomu spremeni tok življenja. Iz srca hvala vsem,« je sklenil David, ki bo denar namenil Galu, če pa tudi on ne bo več zbiral donacije, pa kakšnemu drugemu humanitarnemu projektu.

M. Martinović