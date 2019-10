Delavec padel s strehe

16.10.2019 | 18:10

Foto: Arhiv DL

V naselju Vrhtrebnje je danes malo pred 15.30 delavec padel s strehe in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

V gozdu angleška mina

Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta ob 17.30 v gozdu pri Birčni vasi odstranila najdeno angleško minometno mino, kalibra 81mm iz obdobja 2. svetovne vojne in jo varno uskladiščila.

M. Ž.