Hujšanje ni dieta; Na seji so zelo pogrešali župana; Hokejske menjave svetnikov; Ribnice ni več v Evropi

16.10.2019 | 20:35

Dolenjski list se je tokrat lotil teme, od katere nekatere revije živijo že desetletja - telesne teže. Vendar, če o tem povprašamo strokovnjake za zdravje, vzdrževanje telesne teže in hujšanje niti približno ni tisto, kar boste našli med nasveti za hujšanje v predvsem ženskam namenjenem tisku. Hujšanje ni dieta, pravijo, hitro hujšanje po takšnih ali drugačnih dietah ni zdravo, je celo nevarno. Sicer ne tako nevarno, kot bi bila eksplozija v Ločni v tamkajšnji tovarni zdravil, kjer so imeli gasilsko vajo za primer, če bi se kaj takega res zgodilo. Tudi o tem ta teden piše Dolenjski list.

V Šentjerneju se nadaljuje županska saga. Zdaj so imeli sejo, ki je pred dnevi županu ni uspelo izpeljati. Tokrat ga ni bilo tam in baje so ga zelo pogrešali. Albert Pavlič, ki naj bi bil vzrok za županov napovedani odstop, je celo izjavil, da ga bo pozval, naj odstop prekliče. Še bo zanimivo.

V Beli krajini, natančneje v semiški občini odpirajo ceste in vodovode, kot da bodo že naslednjo nedeljo volitve, v metliški občini pa se svetniki menjajo kot pri hokeju, kjer temu rečejo leteče menjave. Med mejnimi kontrolami naši policisti najdejo marsikaj. Tujci v prtljažniku niso več nič posebnega, policisti so razkrinkali kriminalno združbo, ki se je tega lotila zelo organizirano in to do odkritja počela tudi z lepim dobičkom. Lep dobiček pa so si obetali tudi faloti, ki so na vlaku tihotapili za milijon evrov heroina. Ste vedeli, da Ribnica ni več v Evropi. O vsem tem pišemo ta teden v Dolenjskem listu. Se ga splača prebrati. Je vreden svojega denarja.