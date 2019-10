Drevi pride Bojan, Janez ostaja od septembra

17.10.2019 | 08:05

Janez Gabrič je septembra v Studiu 44 nastopil s skupino Gabrič Kampl Leonardi Trio, na oder pa bo stopil tudi drevi skupaj s someščanom Bojanom Zupančičem. (Foto: I. Vidmar)

Krško - V krškem jazz klubu Studio 44 bo živahna tudi jesen. Jesenski niz koncertov je sredi septembra odprla znova domače obarvana zasedba, Gabrič Kampl Leonardi Trio, zanimiva skupina, ki jo sestavljajo glasbeniki, za katere bi lahko rekli, da spadajo v tri generacije. Domačin, bobnar Janez Gabrič, je tokrat v studiu 44 muziciral skupaj z izkušenim Igorjem Leonardijem, ki je svojo legendarno dreadlocks frizuro zamenjal za skoraj vojaško kratko pričesko, ki je kar ustrezala zvokom, ki jih je tokrat izvabljal iz svoje midi kitare, in rokohitrskim basistom mlajše generacije Tadej Kamplom, ki je tudi že tako rekoč domač na krškem odru. Trio se je med skoraj dveurnim nastopom spretno gibal med različnimi zvrstmi sodobne improvizirane glasbe od jazza in funka pa do psihedeličnega rocka in obenem ohranjal rdečo nit prepoznavnega zvoka.

Janez Gabrič bo ostal na odru Studia 44 tudi ta mesec, ko bo nastopil z zasedbo Bojan Zupančič Hammond Trio, s saksofonistom Bojanom Zupančičem, ki je svojo glasbeno pot začel v Glasbeni šoli Krško, z jazzom pa se je spoznal v Big bandu Krško. Aktiven je kot glasbeni producent, aranžer in vodja bandov za televizijske šove. Tretji član tria je klaviaturist Erik Marenče, prav tako stari znanec Studia 44, ki bo tokrat nastopil na hammond orgle. Bojan Zupančič Hammond Trio deluje že sedem let, krškemu občinstvu pa se bo drevi ob 20. uri, kot obljublja, predstavil z novimi skladbami.

I. Vidmar

