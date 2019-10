Plavanje in savnanje imata številne dobrodejne učinke

17.10.2019 | 13:00

V oktobru in novembru se vam ponuja odlična priložnost, da si po ugodni ceni zagotovite kopanje v termalnem bazenu, sprostitev v savnah in masaže za celo leto, vse do 15. decembra 2020.

Plavanje je ena najbolj zdravih oblik gibanja. Primerno je za vse starosti in tudi za boljše ali slabše telesno pripravljene. Zaradi vzgona smo v vodi za do 85 odstotkov lažji kot na suhem, zato je vadba v vodi varna tudi za tiste, ki jih pri gibanju ovirajo prevelika telesna teža ali težave z gibali.

Kopališča v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah slovijo kot zelo čista, varna in lepo urejena. Vse leto se lahko kopate v termalnih vrelcih, znotraj in na prostem, razvajanje pa dopolnjujete s savnanjem in na masažah. Foto: Arhiv Terme Krka

Naredimo telesu uslugo

Ob današnjem življenjskem slogu, ko nas obveznosti silijo v krčevito držo in ko večji del dneva presedimo, je kopanje še posebej priporočljivo. Katerakoli oblika gibanja v termalni vodi – plavanje, vodna aerobika, hoja v vodi ali zgolj namakanje v masažnem bazenu - je dobra za telo in za naše počutje. Že samo s tem, ko se potopimo v vodo, naredimo telesu uslugo – voda blaži bolečine, sprošča napetost v mišicah in izboljšuje prekrvavljenost tkiv, s tem pa krepi obrambne mehanizme v telesu. Če se kopamo na prostem, se naše telo oskrbi z vitaminom D, kar je še posebej dragoceno v zimskem času. Priporočena temperatura vode za plavanje je od 27 do 32 stopinj, za namakanje in masiranje pa od 34 do 36 stopinj.

Tudi če v vodi le lebdimo, nam pri tem delujejo skoraj vse mišice, naša teža je enakomerno porazdeljena, naše srce je zato manj obremenjeno, hidrostatični tlak vode in vzgon pa znižujeta tudi srčni utrip.

Za več veselja in energije

Znano je tudi, da plavanje odganja črne misli. V telesu se namreč pri tem sprošča hormon, ki deluje kot naravni antidepresiv. Plavanje tako okrepi notranjo energijo in vrača vesele, optimistične misli.









Po napornem delu in v stresnem obdobju

Še posebej je razvajanje na bazenu in v savnah priporočljivo takrat, kadar smo preobremenjeni. Po intenzivnem delovnem obdobju in stresu je razbremenitev v vodi in savnah hitra in zelo učinkovita. Enako velja za masažo, ki še dodatno sprosti zakrčenost ter sprosti telo in misli.

Želite shujšati?

Pri plavanju porabimo na enaki razdalji več kalorij kot pri teku ali kolesarjenju, saj v vodi premagujemo večji upor. Za hujšanje je dobrodošlo tudi savnanje, ki tudi razbremenjuje telo odvečnih maščob in strupov.

Za lepšo in sijočo polt

V savnah v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice večkrat dnevno brezplačno postrežejo z negovalnimi pilingi in oblogami. Na čisto kožo si namažemo naravne sestavine, kot so med, glina, cimet, kava, sol in čokolada, in taki vstopimo v savno. Ko se telo segreje, si tako negovalno kremo vtiramo v kožo. Pilingi delujejo čistilno in ker se tako odprejo kožne pore, je proces potenja in razstrupljanja še učinkovitejši. Z negovalnimi oblogami pa kožo nahranimo, da je še bolj gladka in mladostno sijoča.

Savnanje v Krkinih termah občasno popestrijo tudi tematskimi rituali, ki so prava paša za oči in razvajanje za vsa čutila.











Zagotovite si celoletno rekreacijo, sprostitev in ugodje.



