Praznik sobivanja

17.10.2019 | 10:30

Rojstni dan Doma upokojencev Brežice so proslavili s torto. Družno so pred številnimi gledalci vanjo prve zarezale (z leve) Valentina Vuk, Božena Ostrovršnik in Darja Cizelj. (Foto: M. L.)

Na prireditvi so med drugimi posebej pozdravili Igorja Zorka, lastnika brežiškega doma upokojencev (desno).(Foto: M. L.)

Prireditev je začel domski pevski zbor. (Foto: M. L.)

Brežice - V Domu upokojencev Brežice so včeraj slovesno zaznamovali štiridesetletnico te ustanove. Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, v sestavu katerega deluje tudi brežiški dom upokojencev, je med drugim poudarila, da brežiški dom sodeluje s šolami, vrtci, društvi, nevladnimi organizacijami in nekaterimi drugimi ustanovami. »Danes je praznik našega skupnega sobivanja,« je opisala medsebojno sodelovanje zaposlenih v domu, domskega osebja s stanovalci in doma z zunanjim okoljem.

V domu se vedno nekaj dogaja, je rekla vodja brežiškega doma Valentina Vuk. Na dosedanji štiridesetletni poti so stopali z roko v roki zaposleni v domu, stanovalci, svojci oskrbovancev ter organizacije in ustanove zunaj doma. Dom vidi svoje poslanstvo, ki ga tudi uresničuje, v ustvarjanju prijaznega okolja, v katerem se bo vsak stanovalec in uporabnik dnevnega varstva počutil sprejetega in varnega, je rekla Valentina Vuk.

Zbrane so nagovorili tudi sekretar skupnosti socialnih zavodov Slovenije Jaka Bizjak, brežiški župan Ivan Molan, direktor DUO Impoljca v letih 1972 do 1983 Cveto Gradišar, direktorica DUO impoljca v letih 1983 do 2008 Milka Cizelj, brežiški župnik Milan Kšela in v imenu izvršilnega odbora Društva izgnancev Slovenije Rok Kržan. Župan je Domu upokojencev Brežice podelil občinsko plaketo.

Slovesnost so z nastopom pospremili domski pevski zbor Žarek pod vodstvom Elizabete Križanić in ob kitarski spremljavi Dragutina Križanića, pevki Brigita Šuler in Tjaša Zidanič, ki jo je na klavirju spremljala Pierina Cavalliere Mršić, ter Rok Beričnik na citrah. Prireditev sta povezovali Božena Ostrovršnik in Maja Čič, pod katere mentorstvom so stanovalke doma pripravile razstavo ročnih del, ki je bila na ogled že ob današnji slovesnosti.

M. L.

Galerija