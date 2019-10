Padel z lestve štiri metre globoko

17.10.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.57 uri je pri naselju Kostanjek, občina Krško, na cesti padel krajan in se pri tem poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so moškemu nudili ustrezno medicinsko pomoč in ga prepeljali v UC Brežice.

Padel z lestve

Ob 12.47 je na Rudniku v Kočevju starejši krajan padel z lestve okoli štiri metre v globino. Reševalci NMP Kočevje so ga na kraju oskrbeli in prepeljali do ZD Kočevje ter ga predali enoti HENMP z Brnika, ki ga je s helikopterjem SV prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Traktor zgorel

Ob 21.29 je pri naselju Čudno selo, občina Črnomelj, pri delu na polju zagorel traktor. Ob prihodu gasilcev PGD Črnomelj je bil traktor v plamenih in je kljub hitri intervenciji popolnoma zgorel.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.09 so na Obrtni ulici v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz ostrešja poslovnega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE, NA IZVODU STARI TRG OB CESTI DESNO SMER TREBNJE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO, NA IZVODU NAD CESTO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10:30 in 12:00 na območju TP MOKRONOG izvod SODNJA, ULICA TALCEV.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Mrzlava vas, Sobenja vas, Vitovec Stankovo, Dobeno, Žejno, Globočice, Cerina Straža med 8:30 in 12:00 uro, na območju TP Globoko vas izvod Bojsno, izvod Lovski dom med 8:30 in 11:30 uro, na območju TP Tera R.B. med 9:00 in 13:00 uro in na območju TP Pleteršnikova izvod blok A, izvod blok B, izvod Lokali med 11:30 in 14:30 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit izvod Štrit desno med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Bučka izvod Jarčji vrh med 12:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Rovišče izvod Rovišče Koritnica med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.