Predstavili bodo načrte za kolesarski poligon

17.10.2019 | 12:30

Ilustrativna fotografija (Foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško in Krajevna skupnost mesta Krško danes ob 17. uri vabita občane in občanke, predvsem pa Videmčane, na predstavitev načrtovanega kolesarskega poligona v prostore Glasbene šole Krško. Krška občina želi namreč na območju nekdanjega doma starejših občanov na Vidmu postaviti kolesarski poligon.

Lokacijsko preveritev, ki dopušča začasno rabo prostora za poligon na območju ureditvenega načrta za naselje Videm, je na 5. seji konec maja letos potrdil Občinski svet Občine Krško. Steza na skupni površini 720 m2, ki bo primerna za vse vrste koles, rolke, rolerje in skiroje, bo manjšega obsega s približno 320 m2 asfaltne vozne površine, zatravljenimi brežinami in notranjimi deli, dostopnimi potkami, klopmi in parkirišči. Predvidena vrednost načrtovanega poligona znaša 46.000 evrov, so sporočili iz krške občine.

M. Ž.