Krški policisti prijeli tatu

17.10.2019 | 14:15

Foto: PP Krško

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na Drnovem neznanec s parkiranega vozila ukradel registrsko tablico, jo namestil na svoje vozilo in se odpeljal. OKC je o tem obvestil policiste, ki so v Leskovcu avtomobil Fiat marea izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, ko je z vozila odpadla prednja pnevmatika, je ustavil in poskušal peš pobegniti. Krški policisti so pobeglega voznika prijeli in ga obvladali.

Med postopkom so potrdili, da je 32-letni voznik iz Ljubljane ukradel registrsko tablico in jo namestil na svoje vozilo, v avtomobilu pa je prevažal tudi več artiklov, za katere so ugotovili, da jih je ukradel v prodajalni v Brežicah. Ukradene tablice in artikle v vrednosti nekaj manj kot 400 evrov so vrnili oškodovancem. 32-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Ob zlat nakit

Na Šmarješki cesti je včeraj med 8. in 16. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Škode je za okoli 2200 evrov.

Trčila v kolesarja

Policisti so bili včeraj okoli 7.30 obveščeni o prometni nesreči, ki naj bi se v zgodnjih jutranjih urah zgodila v Kostanjevici na Krki. Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah je neznani voznica osebnega avtomobila v Velikem Podlogu zaradi neprimerne bočne razdalje trčila v 21-letnega kolesarja, ki je vozil v isti smeri. Povzročiteljica, ki je po nesreči nadaljevala z vožnjo, se je kasneje sama zglasila na kraju nesreče. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, zoper 42-letno povzročiteljico pa bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V policijski avto vrgel zidak

Ponoči so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v okolici Šentjerneja. 21-letnemu kršitelju, ki jo je predvajal, bodo zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog, prav tako so plačilni nalog izdali 34-letniku, ki se je nedostojno vedel do policistov. Zoper slednjega bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo, saj je v službeno vozilo policije vrgel zidak in vozilo poškodoval. Okoliščine kršitev policisti še preiskujejo.

Prijeli pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Cerini v Črnomlju in pri Semiču prijeli državljana Kosova, dva državljana Afganistana in dva državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. Ž.