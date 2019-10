Ob 20-letnici Sklada za pomoč ljudem v stiski napovedali nove akcije

17.10.2019 | 15:15

Z leve proti desni: Nuša Rustja, prostovoljka in članica odbora za obeležitev 20-letnice Sklada, Ljudmila Kastelec, predstavnica družbe Krka, ki podpira Sklad od začetka delovanja, predsednica in sekretarka OZRK Novo mesto, Vesna Dular in Barbara Ozimek

Na priložnostni razstavi so predstavili le nekatere rezultate delovanja sklada, ki še najbolje poudarja geslo: Nisi sam.

Novo mesto - V prostorih Humanitarnega centra OZRK Novo mesto so danes predstavili aktivnosti ob 20-letnici delovanja njihovega Sklada za pomoč ljudem v stiski, ki jih povezuje slogan Nisi sam, in predstavili novo večjo akcijo: pomagati starostnikoma s Poljan pri Mirni Peči pri prenovi hleva, ki ga je nedavno uničil požar.

Predsednica OZRK Novo mesto Vesna Dular je na kratko povzela statistko dve desetletji trajajoče nesebične pomoči: razdelili so slabih 47.000 paketov s hrano, po več kot dva tisoč bonov za šolske potrebščine in finančnih pomoči, okoli 350 štipendij itd., kar v skupnem znesku znaša 1,4 milijona evrov. A če k temu prištejemo še vse donatorje, ki so pomagali bodisi v materialu bodisi z delom, je ta pomoč vsaj še enkrat višja, je pristavila sekretarka Barbara Ozimek.

»Petim družinam smo zgradili hiše, sedmim smo jih obnovili, šestim smo prekrili strehe, štirim invalidnim osebam postavili dvigala, štirim otrokom omogočili dodatna zdravljenja,« je naštevala Dularjeva in se ob tem zahvalila vsem zvestim donatorjem, med katerimi so danes izpostavili novomeško Krko, vsem prostovoljcem in njenim predhodnicam, ki so oblikovale omenjeni sklad.

Jubilej bodo, kot je povedala njihova prostovoljka Nuša Rustja, obeležili na več načinov: med drugim bodo prihodnji četrtek že 15. leto podpisali sporazume o štipendiranju ter kasneje podelili priznanja najbolj zvestim donatorjem, v začetku decembra pa izvedli še dobrodelno akcijo umetniških slik. Izdali so tudi bilten, v katerem so predstavili vodje sklada in večje donatorje, od 92 večjih humanitarnih akcij pa so jih približno polovico predstavili na priložnostni razstavi, ki je na ogled v prostorih Humanitarnega centra.

Podrobneje o Skladu za pomoč ljudem v stiski in uvodoma napovedani novi akciji pomoči pri prenovi hleva pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

