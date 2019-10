Zmagovalki ETM sta občini Kočevje in Maribor

17.10.2019 | 18:05

Utrinek z letošnjega dneva brez avtomobila na novomeškem Glavnem trgu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Koper - Na včerajšnjem zaključnem dogodku Evropskega tedna mobilnosti (ETM), v katerem je letos med 16. in 22. septembrom v Sloveniji sodelovalo rekordnih 80 občin, so organizatorji razglasili zmagovalni in najbolj aktivne občine. Zmagovalki letošnjega ETM, ki je potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti in pod geslom Gremo peš!, sta Občina Kočevje in Mestna občina Maribor.

Posebna priznanja za aktivne občine pa so prejele še Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, Brežice in Sevnica, so navedli na spletni strani Republike Slovenije gov.si

V Sloveniji ETM poteka od leta 2002, letos pa se ga je prvič udeležilo 80 občin, ki so promovirale trajnostno mobilnost in uporabo potovalnih načinov, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja. Ker v Sloveniji izmed vseh sektorjev največji delež toplogrednih plinov prispeva ravno promet, od tega večji del motoriziran cestni promet, je naraščajoča udeležba lokalnih okoljih v ETM spodbudna, so ocenili.

M. Ž.