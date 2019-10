Jutri parada mišic

18.10.2019 | 09:30

Z lanskega svetovnega prvenstva (Foto:T. P.)

Na nedavni novinarski konferenci so o prvenstvu in pomenu športne prireditve za brežiško občino govorili (z leve) predstavnica za stike z javnostjo Simona Potočar Agrež, Mitja Petan, brežiški župan Ivan Molan in Anton Žibert. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiška športna dvorana bo jutri prizorišče IBFF Svetovnega prvenstva v fitnesu in bodybuildingu Brežice 2019. Po lanski uspešno izvedeni tovrstni prireditvi prvenstvo tudi tokrat kot glavni organizator v sodelovanju z občino Brežice gosti aktualni državni prvak v fitnesu Mitja Petan. Nastopilo bo 250 amaterskih in profesionalnih tekmovalcev ter tekmovalk iz 40 držav, ki se bodo pomerili v 25 kategorijah.

Ob 10. uri bodo nastopili tekmovalci v fitnes kategorijah, po uradni otvoritvi ob 18. uri bodo oder odprli za bodybuilding tekmovalce. Ob 21. uri se bodo začeli profesionalni bodybuilding nastopi, kar velja za vrhunec letošnjega svetovnega prvenstva.

Tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu bo sodeloval skoraj 82-letni Anton Žibert iz Zavratca pri Sevnici, ki bo nastopil v bodybuilding kategoriji nad 60.

Za uvod v IBFF Svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu Brežice 2019 so to prireditev predstavili nedavno na novinarski konferenci v Brežicah.

M. L., foto: Tomaž Potočan

