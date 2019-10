Že 19. Praznik topliškega jabolka

18.10.2019 | 08:00

Tudi letos bodo pripravili razstavo jabolk. (Foto: R. N., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah bo v naslednjih dneh vse v znamenju jabolka, saj se danes začne osrednja jesenska prireditev v občini Praznik topliškega jabolka, ki tudi letos ponuja pester program.

Prireditelji, topliška občina, domači vinogradniki in tamkajšnje društvo podeželskih žena ter Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, danes pripravljajo strokovna vodenja po razstavi, na kateri bodo predstavljena različne sorte jabolk ter najpogostejša orodja za obiranje jabolk in sušenje sadja.

Večino dogajanja bo kot ponavadi zgoščeno v soboto in nedeljo. Kot je povedala Majda Gazvoda iz občinske uprave, bo program podoben prejšnjim letom, letošnja novost pa je prikaz sušenja jabolk. »V minulih letih je velikokrat potekal prikaz predelave jabolk v jabolčni sok, letos pa smo se odločili za spremembo. Ljudje bodo tako iz prve roke izvedeli, na kaj morajo biti pozorni pri sušenju jabolk,« je dodala Gazvodova.

Poleg tega v soboto pripravljajo merjenje in tehtanje največjih jabolk in jesenskih pridelkov, sejem s topliškimi kmetijami, ocenjevali bodo jabolčne zavitke, ljubitelji pohodništva se bodo že zjutraj lahko podali na sprehod po medeni poti, ki je označena, na njej pa se bodo lahko ustavili na kmetiji Šercelj na Selih in v destilarni in čokoladnici Berryshka v Obrhu. Na ogled bo tudi kulinarična razstava jedi iz jabolk, za otroke pa pripravljajo ustvarjalno delavnico.

V nedeljo bodo podelili priznanja za najboljši jabolčni zavitek, najtežje topliško jabolko in največji jesenski pridelek, prireditelji pa so si zadali tudi izziv, narediti največji jabolčni zavitek v enem kosu. Prireditev bodo sklenili z otroško predstavo Škratka sladka in jabolčni piškot.

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna, natančnejši program si lahko ogledate na spletni strani občine.

R. N.