Z avtom na streho; gorela folija na rastlinjaku

18.10.2019 | 07:00

Zgodaj davi ob 4.24 uri je na cesti Gorenje Kronovo-Dolenje Kronovo, občina Novo mesto, vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo ter obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika iz vozila ter mu pomagali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Reševalci so ga oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo električno stikalo ...

Včeraj ob 10.20 je v naselju Curnovec, občina Brežice, v kuhinji zagorelo električno stikalo. Domačini so še pred prihodom gasilcev uspeli požar omejiti. Gasilci PGD Dečno selo in Sromlje so zavarovali kraj dogodka, odklopili elektriko in požar dokončno pogasili. Na kraj dogodka je bil napoten tudi delavec Elektra Celje.

... in na rastlinjaku

Ob 20.48 je v naselju Malo Mraševo, občina Krško, gorela folija na rastlinjaku. Gasilci PGE Krško in PGD Malo Mraševo so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Našli nemške mine

Ob 17.41 so v gozdu pri naselju Škrjanče pri Novem mestu, občina Novo mesto, našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in varno uskladiščila 4 minometne mine, kalibra 50mm, nemške izdelave še ostanek druge svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu Blatnik-Jankovič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod Cerkev;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti Lipi;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČN METLIKA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod Nad Šolo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI, na izvodu DOBJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ROVIŠČE izvod ROVIŠČE KORITNICA danes med 8:15 in 14:15 uro, na območju TP Stadion MG med 8:00 in 8:30 uro in med 11:30 in 12:00 uro.

M. K.