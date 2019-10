Visoka zmaga proti Zlatorogu

18.10.2019 | 08:30

Martin Jančar Jarc je sinoči dosegel 11 točk. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 3. krogu 1. SKL brez težav premagali Zlatorog s 104:70 (26:13, 48:34, 72:55). Novomeščani so tako prišli so druge zmage v državnem prvenstvu, za Zlatorog pa je to tretji poraz.

Novomeščani so odlično začeli tekmo in si po prvi četrtini priigrali že visokih 13 točk, kar je bilo v nadaljevanju dovolj, da je trener Krke Simon Petrov več priložnosti namenil mlajšim igralcem ter ob tem odpočil glavne igralce. Ponujeno minutažo so pri Krki najbolje izkoristili Tim Osolnik, ki je v dobrih dvanajstih minutah dosegel 16 točk (met iz igre 7:11), Miha Škedelj (15 točk, 6 podaj, 4 pridobljene žoge in 3 skoke) ter Ivan Ramljak (10 točk, 7 skokov, 5 podaj). Dvomestne številke so imeli še Luka Lapornik (14 točk) ter Martin Jančar Janc in Paolo Marinelli, ki sta zbrala po enajst točk, so o tekmi zapisali na Košarkarski zvezi Slovenije.

Petrov je po srečanju povedal: »Tekmo smo odigrali, kot smo se dogovorili. Zmaga ni bila vprašljiva, mladi so dobili več priložnosti in jo dobro izkoristiti, z optimizmom zremo naprej.«

V četrtem kolu je Krka prosta, v nedeljo pa jih ob 18. uri čaka domača tekma v ABA ligi, ko v Novo mesto prihaja aktualni prvak in evroligaš Crvena zvezda.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Mlakar (Škofja Loka), Gajšek (Podčetrtek), Mauer (Postojna).

* Krka: Jarc 11 (2:2), Marinelli 11 (1:1), Škedelj 15 (1:2), Medved 5 (1:2), Đapa 6, Fifolt 4, Jošilo 9 (2:2), Lapornik 14 (4:4), Ramljak 10, Lawal 3 (1:2), Osolnik 16.

* Zlatorog: Vodiškar 13 (8:9), Jereb 2 (2:2), Ivec 2, Kusovac 8 (5:6), Joseph 14 (0:2), Bjeletić 16 (2:4), Gontar 2 (2:2), Grušovnik 9 (3:3), Stemberger 4 (2:2).

* Prosti meti: Krka 12:15, Zlatorog 24:30.

* Met za tri točke: Krka 4:13 (Osolnik 2, Jošilo, Jarc), Zlatorog 2:15 (Vodiškar, Kusovac).

* Osebne napake: Krka 26, Zlatorog 21.

* Pet osebnih: Lawal (29.), Vodiškar (33.)

M. Ž.