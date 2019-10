Jutri že 7. dobrodelni dobrodelni pohod

18.10.2019 | 13:15

Lani je še del donacij Mihi Jurečiču iz Ostroga pri Šentjerneju za nakup skuterja. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Lions klub Novo mesto jutri prireja svojo največjo letno humanitarno akcijo, to je že 7. Dobrodelni pohod na Trško goro. Udeleženci se bodo jutri ob 9. uri zbrali pred Gostilno Pugelj v Ždinji vasi, letošnja zbrana sredstva s pohoda in od drugih donatorjev pa bodo Lionsi namenili za pomoč dijakom iz socialno šibkih družin in nadarjenim v Šolskem centru Novo mesto, Domu starejših občanov Novo mesto za pomoč pri nakupu izkašljevalnika in Društvu brez nasilja za program Varna hiša Novo mesto.

Kot so sporočili iz Lionsa kluba, so s tovrstnimi pohodi doslej pomagali številnim.

Leta 2013 so takrat 27-letnemu tetraplegiku Gregorju pomagali pri preureditvi avtomobila. »Končno sem spet dobil svoje noge. Lahko bom videl kaj več, ne le svoje sobe. Mamo bom lahko peljal k zdravniku!« je dejal ob predaji ključev. Leto kasneje so slepemu Zlatku Cigiču kupili Braillovo vrstico, on pa v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Novo mesto svoje znanje deli naprej.

Leta 2015 so opremili multisenzorno sobo za umirjanje varovancev z motnjami v duševnem in telesnem razvoju VDC-ja Novo mesto in leta 2016 so z zbranimi sredstvi Dobrodelnega pohoda omogočili nakup dostavnega vozila in tako še razširili in okrepili dobrodelno akcijo Donirana hrana, ki jo izvajajo skupaj z MO Novo mesto, Rdečim križem, Karitasom, CSD ter trgovinami Spar, Mercator in Tuš. Leta 2017 so sredstva namenili nakupu elektronske lupe s kamero za slabovidnega dečka z Vinice, s pomočjo katere lahko sledi pouku. Kupili so tudi prilagojene igrače za slepe in slabovidne otroke v Centru Iris.

»Lani smo z zbranimi sredstvi pomagali pri pridobitvi invalidskega skuterja 31-letnemu Mihu Jurečiču, invalidu z diagnozo cerebralne paralize, diplegije spastike in epilepsije, ter mu tako omogočili boljšo mobilnost ter izboljšano kakovost življenja. Pomagali smo šestim dijakom iz socialno šibkih družin in nadarjenim v Šolskem centru Novo mesto. Prav tako smo s sredstvi pripomogli pri urejanju okolja Varstveno delovnega centra Novo mesto, pri čemer smo pomagali pri izgradnji nadstrešnice, postavitvi klopi, zeliščnih gredic in zasaditvijo,« so ob vabilu na jutrišnji pohod še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Martinović