Po poti Vorančevega potopisa

18.10.2019 | 17:20

Pohodniki bodo od Mokronoga do Pijane gore prehodili okoli 14 kilometrov. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Mokronog - Turistično društvo Mokronog jutri vabi na tradicionalen pohod po Vorančevi poti. 14 kilometra dolga pot od Mokronoga do Pijane Gore povezuje tri sosednje občine – Mokronog-Trebelno, Sevnico in Škocjan -, primerna pa je za vse generacije.

»Ko začne listje jesensko rumeneti, ko že lahko zadiši po pečenem kostanju in ko v kleteh že vre mošt, napoči čas, da se pohodniki tradicionalno zberemo v Mokronogu in odpravimo po poteh ter stezicah, ki jih je v svojih zapisih poetično opisal Prežihov Voranc,« pravijo v TD Mokronog.

Pohodniki se bodo zbrali na mokronoški trški ploščadi in se odpravili na pot proti vinskim goricam, kjer se bodo ob dobri hrani, cvičku in prijetni družbi naužili čarov jeseni, idiličnosti z vinogradi poraslih gričkov in se spomnili našega velikega literata Prežihovega Voranca - Lovra Kuharja. »Trasa je zelo lepa in razgibana,« pravi Franci Gregorčič iz TD Mokronog, ki je ob tem še dodal, da vsi na začetku dobijo tudi uporabno darilo. Na poti je več okrepčevalnih postaj, na cilju pa zagotovljena še topla malica. Za pot nazaj v Mokronog je organiziran avtobusni prevoz.

Letos pričakujejo okoli 250 pohodnikov, pohod pa bo v vsakem vremenu, še dodajajo prireditelji.

R. N.