Kradla sta zelje

Šentjernejski policisti so včeraj okoli 14. ure v Dobruški vasi ustavili kombi. Med postopkom so ugotovili, da voznik in sopotnica v vozilu prevažata večjo količino zeljnih glav, ki sta jih ukradla v okolici Šentjerneja. Ukradeno zelje so vrnili oškodovancu, osumljenca in osumljenko pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Zapeljal v ceste in se prevrnil

Danes nekaj pred 4.30 se je zgodila prometna nesreča v krožišču pri Gorenjem Kronovem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 44-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pijan in brez veljavne vozniške

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja Policisti PP Metlika so včeraj okoli 12. ure ustavili voznika Volkswagen sharana. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,56 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med nabiranjem gob ostala brez 1500 evrov

Na gozdni poti v okolici Trebnjega je v popoldanskih urah nekdo izkoristil odsotnost oškodovanke, ki je šla v gozd nabirat gobe, in vlomil v osebni avtomobil. Z zadnjega sedeža je iz torbice odtujil 1500 evrov.

Policisti pri svojem delu dnevno zaznavajo nepazljivost voznikov, ki v parkiranih vozilih na sedežih ali na vidnih mestih v vozilu puščajo torbice, denarnice, mobilne telefone, prenosne računalnike in druge predmete. "V jesenskem obdobju obravnavamo tudi več primerov vlomov v vozila in tatvin, predvsem v gozdovih in na gozdnih poteh, kjer avtomobile parkirajo tisti, ki v gozdu nabirajo gobe ali kostanj. Več je tudi vlomov v vozila na izhodiščnih točkah pohodnih poti, pred dnevom spomina na mrtve pa tudi na parkirnih prostorih pokopališč," so opzorili na PU Novo mesto.

Zato občanom svetujejo, da, če je le možno, vozil ne parkirajo na osamljenih in skritih mestih. Avtomobile naj vedno zaklenejo, zapirajo okna in v njih ne puščajo predmetov, ki bi lahko postali tarča tatov. Pozorni naj bodo na sumljiva vozila in osebe, ki si ogledujejo vozila in bi se lahko pripravljale na izvrševanje kaznivih dejanj. Podatke o sumljivih osebah in vozilih pa naj takoj sporočijo na interventno številko policije 113.

Ob živila in cigatere

V Ručetni vasi je včeraj med 18.30 in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je živila in tobačne izdelke ter lastnika oškodoval za 200 evrov.

Ukradel nakit in denar

Med 21. in 22.30 je v Velikem Gabru neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in denar ter lastnike oškodoval za 3000 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Okoli 13. ure je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so našli štiri državljane Afganistana in državljana Pakistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Malem Banu in v Ribnici (občina Brežice) izsledili in prijeli državljana Tunizije, tri državljane Afganistana ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

