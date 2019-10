FOTO: Sončki Dnevnega centra praznovali 20. rojstni dan

18.10.2019 | 14:15

Vodja novomeškega centra Jožica Cesar

Praznovanje je minilo s pesmijo in torto.

Novo mesto - Dnevni center Novo mesto, ki deluje v sklopu Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič – Draga in ima prostore ob Domu starejših občanov Novo mesto v Šmihelu, je danes obeležil 20-letnico delovanja.

Center je namenjen dnevnemu varstvu otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motno v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Trenutno jih med delovniki obiskuje 11 otrok, za katere poleg vodje centra Jožice Cesar skrbita še dve medicinski sestri, oskrbovalka, varuška negovalka, dva pedagoga, fizioterapevt in ostali strokovni delavci.

Kot je na današnjem praznovanju povedala Cesarjeva, so prve otroke sprejeli leta 1999, skupaj s starši pa so z optimizmom orali ledino na področju dnevnega varstva in so danes ponosni na center, kjer živijo kot prava družina. »Pustimo jim, da so drugačni, bodimo strpni in prijazni drug do drugega,« je poudarila. V. d. direktorice CUDV Draga Tatjana Popović pa je za Dolenjski list povedala, da so letos sicer uspeli sprejeti vse otroke, a da jih tare huda prostorska stiska.

Praznovanja so se poleg otrok in njihovih oskrbnic, prav vse pa so danes označili za sončke, polne pozitivne energije in ljubezni, udeležili tudi svojci otrok, seveda ni manjkala rojstnodnevna torta. Ob tem je direktorica novomeške občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič vodji novomeškega centra predala še priznanje za 20-letno delovanje.

Tekst in foto: M. Martinović

