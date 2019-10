VSTOPNICE za DeeJay Time Back In Time v 90's & 00's ediciji NORO POHAJAJO!

18.10.2019 | 14:45

V Slovenijo prihaja legendarni SCOOTER!

Vstopnice za največji DeeJay Time Back In Time dogodek doslej, ki bo letos posvečen uspešnicam in zvezdam iz 90-ih let in preloma tisočletja, noro pohajajo, zato pohitite če se želite vrniti v najlepši čas najbolj norih zabav.

Radio Salomon in DeeJay Time vas vračata v najlepše čase. Vračamo se v 90-ta in prelom tisočletja. S kom? Z originalno Deejay Time ekipo in največjimi zvezdami tistega časa. Kdaj? 30. oktobra 2019 v Areni Stožice!

Še pomnite največjih uspešnic Amore mio, Laure ni več, Ujemi me, Ti Da Bu Di Bu Da, Jaz potrebujem več? Ali pa legendarnih We Like To Party, Boom Boom Boom Boom, Wannabe in drugih? Potem nikakor ne smete zamuditi 90's & 00's dogodka, ki bo največji v Sloveniji doslej.

Dali bomo ROKO V OGENJ za DEE JAY TIME - tako kot VČASIH!

Za poseben poklon najlepšim časom bodo poskrbeli tudi največje zvezde tistega časa, ki se bodo pridružile originalni DeeJay Time ekipi (Dean On The Mike, Dr Silvano DJ, DJ Andy in DJ Jure). Po 25-ih letih v Slovenijo namreč prihaja ena in edina zasedba SCOOTER, ki bo obiskovalce v živo razvnemala s svojimi legendarnimi Maria (I Like It Loud), Nessaja, Hyper Hyper in še mnogimi drugimi.

Poleg tujih zvezdnikov pa se bodo originalni zasedbi Dee Jay Time, ki bo v popolni postavi na odru stala po več kot 20-ih letih, pridružila tudi največja imena slovenske glasbe, ki so zaznamovala tisti čas.

Nor repertoar največjih in najglasnejših uspešnic tistega časa

Prihajajo Jan Plestenjak s svojimi uspešnicami Amore mio in Tvoj song, Miran Rudan z legendarno Laure ni več, Mambo Kings s svojimi Palme in valovi ter Preveč je lepih deklet, 4FUN s Kraljico noči in Ne laži mi, Kingston s svojimi Cela ulica nori in Ko bo padal dež, Colonia z legendarno Za tvoje snene oči, Flirrt z uspešnico Romeo in Julija, Karma s svojo uspešnico Sedam dana, Dadi daz z legendarno Kalimero, Anja Rupel s svojo Odšla bom še to noč in še mnoge druge legendarne uspešnice tistega časa.

''Pridružila so se nam vsa tista imena, s katerimi smo v 90-ih in ob prelomu tisočletja ustvarjali nepozabne trenutke in to, da bomo znova zažurali skupaj je en velik privilegij. Obiskovalci pa bodo zagotovo prišli na svoj račun, saj ne bodo pogrešali ničesar, na nobeno pesem ne bomo pozabili,'' je ob napovedi spektakla poudaril Dean On The Mike, ki pravi, da bi zasedba lahko povabila še koga, saj presenečenj nikoli ni dovolj. Pustimo se presenetiti ...

Vstopnice za spektakel pohajajo NEVERJETNO HITRO!

Trenutno je na voljo le še nekaj vstopnic za PARTER in VIP PARTER, vse do konca dneva pa bodo v petek, 18. 10. 2019, še na voljo po najnižjih cenah.

Kasneje bodo vstopnice še vedno na voljo, vendar po rednih cenah, in sicer dokler ne poidejo, saj je njihovo število OMEJENO!

Svojo si lahko zagotovite na prodajnih mestih Eventim, bencinskih servisih Petrol ali Mynight.si!

