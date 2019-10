Letos med 30-timi pet raziskovalcev izjemnih

18.10.2019 | 18:05

Pet raziskovalcev je letos osvojilo veliko Krkino nagrado za raziskovalno delo. (Foto: Krka)

V Novem mestu so danes že 49. leto podelili Krkine nagrade. Na posnetku vsi prejemniki. (Foto: Krka)

Novo mesto - V Krkini upravni stavbi v Ločni so danes že 49. podelili Krkine nagrade mladim raziskovalcem za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti podelila kar 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo: dr. Klemen Korasa, dr. Nika Kruljec, dr. Katja Škrlec, dr. Darja Gramec Skledar in Rok Narobe.

Letošnji slavnostni govornik na podelitvi, ki je sledila simpoziju s predstavitvami raziskovalnih nalog, je bil prof. dr. Marko Anderluh s Fakultete za kemijo, pred leti tudi sam prejemnik Krkine nagrade. Med drugim je povedal, da gre za izjemno čast in da pomen nagrade presega meje podjetja, ki nenehno vlaga v razvoj in raziskave in podpira raziskovanje ter akademski razvoj, čemur pričajo tudi tematsko heterogene naloge. Nagrajencem pa je še dejal, da njihova naloga ne bo zgolj razvijanje novih zdravil in terapij, temveč tudi vrnitev zaupanja javnosti v zdravila. Po njegovih besedah pa Krkina nagrada ne pomeni zgolj časti, temveč tudi zavezo k nadaljnjemu razvoju, pri čemer je namignil, da je moč velik uspeh doseči tudi doma, ne zgolj na tujem.

Med letošnjimi nagrajenci je devet doktorjev znanosti. S Krkinimi nagradami pa novomeško podjetje mlade že skoraj pol stoletja usmerja k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu: doslej jo je prejelo že 2825 mladih raziskovalcev, več kot 300 jih je zaposlenih v Krki. Pred mesecem dni so Krkine nagrade in priznanja podelili tudi dijakom za srednješolske raziskovalne projekte.

M. Martinović