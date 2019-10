Grajski gozd bogatejši za štirinajst novih dreves

19.10.2019 | 09:15

Pri zasaditvi dreves so sodelovali številni. (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Ob nedavnem svetovnem dnevu hoje je v sodelovanju Zavoda KŠTM Sevnica, Zavoda za gozdove Slovenije, Centra za podjetništvo in turizem Krško in Kmečko zadrugo Sevnica potekal tudi Dan tematske poti Gozd je kultura, ki so jo odprli aprila letos. 800-metrska pot okoli sevniškega gradu je zasnovana tako, da obiskovalca popelje po grajskem gozdu in parku, pri tem pa spoznava gozd, njegovo biotsko raznovrstnost in uporabno vrednost v vseh okvirjih. Vse drevesne vrste so predstavljene kot živa drevesa v gozdu ter tudi na zanimiv in interaktiven način s pomočjo interpretacijske točke Deblak, so tematsko pot orisali na sevniški občinski upravi.

Zbrane na dogodku sta nagovorila idejni vodja tematske poti in sodelavec Zavoda za gozdove Jože Prah in direktorica zavoda KŠTM Mojca Pernovšek. Svoje poglede na hojo in preživljanje prostega časa v naravi je predstavila Mojca Makovec Haložan iz Zadruge za razvoj podeželja, Matjaž Čater iz Gozdarskega inštituta Slovenije pa nekaj aktualnih gozdarskih vsebin.

Sledila je zasaditev plodonosnih in medovitih mladih dreves v grajskem gozdu, pri čemer so pomagali sevniški župan Srečko Ocvirk, krški podžupan Vlado Grahovac, direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič, Mojca Pernovšek s sodelavci, direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič s sodelavci, Miloš Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije s sodelavci, ravnateljice in ravnatelj sevniških osnovnih šol Vesna Vidic Jeraj, Zvonka Mrgole, Marija Brce, Mirjana Jelančič in Vincenc Frece, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave Tanja Košar Starič in drugi, so nanizali v sporočilu za javnost.

Zbrani so se pod vodstvom Jožeta Praha zbrani odpravili tudi po tematski poti, kjer so prvič predstavili novo interpretacijsko točk Gozdni telefon.

