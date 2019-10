V Brežicah generalka pred novembrskim mednarodnim turnirjem

19.10.2019 | 08:00

V Brežicah bodo moči merili badmintonisti. (Foto: BZS)

Brežice - Brežice ta konec tega tedna gostijo 1. članski turnir za državno jakostno lestvico v badmintonu, na katerega je prijavljenih 31 moških in 14 žensk v posamični konkurenci. Turnir bo tudi generalka pred mednarodnim članskim turnirjem za evropsko in svetovno jakostno lestvico Victor Slovenia Future Series, ki bo med 21. in 24. novembrom prav tako v Brežicah.

Kot so sporočili iz Badmintonske zveze Slovenije, bosta v konkurenci 31 moških posamezno tokrat manjkala najboljša slovenska posameznika Miha Ivanič in Andraž Krapež, bodo pa nastopili ostali reprezentanti, kot so Miha Ivančič, Gašper Krivec, Miha Masten, Jaka Ivančič … Pri ženskah posamezno pa bo od reprezentantk nastopila trenutno naša najboljša Petra Polanc, ki je na zadnjem mednarodnem turnirju serije Futures v Brnu na Češkem konec septembra osvojila odlično tretje mesto. Manjkale pa bodo Kaja Stanković ter sestri Lia in Iza Šalehar, ki trenirata na Danskem.

Od najboljših bosta v kategoriji dvojic nastopila lanska zmagovalca mednarodnega turnirja v Brežicah v mešanih dvojicah in tretja na turnirju v Brnu na Češkem, Miha Ivančič in Petra Polanc.

Prijave za mednarodni turnir v Brežicah se zaključijo v torek, 22. oktobra. Na zvezi pričakuje polno zaseden turnir, kar pomeni nekaj več kot 300 tekmovalcev in spremljevalcev iz približno 30 držav, predvsem evropskih.

Turnir, ki je ta konec tedna, pripravlja Badminton klub Brežice v sodelovanju z Badmintonsko zvezo Slovenije, potekal pa bo v športni dvorani Ekonomske srednje šole Brežice.

M. Ž.