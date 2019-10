Ob 125-letnici prenovili gasilski dom

19.10.2019 | 10:30

Predsednik Marjan Tomaževič je povedal, da obnova doma še ni končana.

Semič - V Semiču so sinoči slovesno predali namenu prenovljeni gasilski dom in s tem proslavili tudi 125-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Semič. Gasilski dom, ki so ga odprli pred tremi desetletji, je bil namreč potreben večje prenove.

Lani so hidro in termo izolirali vkopani del doma, zgradili pločnik okrog doma in zamenjali vsa okna ter ena vrata, vsa ostala vrata pa že prej. Letos pa so zamenjali streho in namestili strelovod. Kljub temu, da so veliko del opravili člani društva, pa so bila potrebna precejšnja finančna sredstva. Odšteli so 30.000 evrov, na pomoč pa so priskočili tudi občina Semič in ostali donatorji ter izvajalci del, ki so jih opravili po ugodni ceni ali celo brezplačno. Predsednik PGD Semič Marjan Tomaževič in poveljnik Božo Pašič sta se vsem, ki so pomagali, zahvalila s pohvalami.

Vendar pa, kot je dejal Tomaževič, obnova še ni končana. Posodobiti bodo morali še sanitarije, zamenjati pode, notranja vrata in obnoviti fasado. Izrazil je željo vseh gasilcev, da bi bila dela zaključena do 130-letnice društva, ki jo bodo praznovali leta 2024.

Prisotne sta pozdravila tudi semiška županja Polona Kambič in poveljnik Gasilske zveze Semič Tomaž Črne.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

