Največ govora o Suhokranjskem vodovodu

19.10.2019 | 14:30

Žužemberški župan Jože Papež je na zborih krajanov predstavil delo občine in naložbe, ki so v zaključku oz. so pred začetkom izvajanja.

Sinočnjega zbora krajanov v Žužemberku se je udeležilo okoli 50 občanov.

Žužemberk - Občina Žužemberk si želi še tesnejšega povezovanja in sodelovanja z občani, zato so v minulem tednu po številnih krajih pripravili zbore krajanov, zadnji je včeraj potekal v Žužemberku. Na srečanju je župan Jože Papež skupaj s sodelavci iz občinske uprave zbranim predstavil delo občine in naložbe, ki so v zaključku in ki so pred začetkom izvajanja.

Na občini so ponosni, da so uredili cesto od Boršta do Velikega Lipovca in odcep za vas Sela. To je bila največja naložba v ceste v tem letu, je poudaril župan in se ob tem občanom tudi opravičil za nevšečnosti, ki jih je zaradi gradnje Suhokranjskega vodovoda prinesla zapora državne ceste Dvor-Soteska. A kot je poudaril, je bila to edina prava odločitev države, kajti na prvem mestu je bila varnost.

Največ govora na sinočnjem zboru krajanov v avli osnovne šole je bilo sicer okoli projekta Suhokranjski vodovod, ki se gradi že od leta 2014. Župan je dejal, da je izvajalec z deli zaključil, potrebni bodo sicer še nekateri popravki, občino pa do konca leta čaka poplačilo vseh obveznosti. Po besedah Papeža skupna vrednost investicije za njihovo občino znaša 16 milijonov evrov, občina pa bo v vseh teh letih prispevala okoli 5,3 milijona evrov. »Samo v tem letu smo iz proračuna dali 2,5 milijona evrov. Ko se zaključuje vodovod, mora biti vse poplačano, drugače od države oz. Evropske unije ne bodo dobili predvidenega sofinanciranja,« je poudaril župan in ob tem dodal, da se je zaradi tega občina tudi zadolžila za 1,5 milijona evrov.

Čeprav se je ob začetku projekta poudarjalo, da bodo številni občani končno le dobili pitno vodo, temu ni povsem tako, je še poudaril župan. Zgrajen je primarni vod, a da bo voda pritekla do hiš uporabnikov, je ponekod potrebno zgraditi še sekundarni vod, to pa bo občino Žužemberk po ocenah Papeža stalo še dodatnih štiri milijone evrov.

Izpostavil je tudi, da občina večino vode kupi iz zajetja Globočec po 0,42 evra na kubični meter, a ob nastopu funkcije je presenečen ugotovil, da je bil podpisan dogovor, da bo občina vodo po izgradnji Suhokranjskega vodovoda kupovala iz Kočevja. A po ceni, ki bo verjetno trikrat dražja od trenutne, je dejal župan. »Določeno količino vode bomo morali vzeti od tam, če ne bomo plačevali dezinfekcijo in kloriranje sistema. Najeli smo odvetnika, da bomo te stvari za vas krajani skušali spraviti v normalen dogovor. Upam, da mi bo to uspelo,« je še dodal.

Pred občino so veliki izzivi in problemi, poudarja Papež. Ker finančna situacija ni ravno rožnata, so morali nekatere zastavljene projekte prestaviti na naslednje leto. A kot je dejal, bodo nadaljevali z investicijami, kjer je zagotovljen denar od države oz. Evrope. To so postavitev regijskega gasilskega poligona v opuščenem kamnolomu v Žužemberku, ureditev območja kompleksa nekdanje železarne na Dvoru, naslednje leto pa bodo skupaj z državo začeli obnavljati še zadnji odsek ceste skozi Dvor.

V zadnjem delu zbora krajanov so besedo dobili krajani, ki so županu zastavili številna vprašanja.

Besedilo in fotografije: R. N.

