FOTO: Oktoberfešta že prvi dan več kot uspela

19.10.2019 | 11:15

Tanja Žagar je bila resnična zvezda večera. (Foto: J. K.)

Petkova pumpa je dvigovala razpoloženje.

Mambo Kings je prvi večer Oktoberfešte držal pokonci do zgodnjih jutranjih ur.

Novo mesto - Dvodnevna zabava pred Qlandio v Novem mestu, ki jo pripravlja zagnana ekipa agencije Event24, se je že sinoči izjemno uspešno začela. Od 21. ure dalje so do zadnjega kotička zapolnjen šotor zabavali Petkova pumpa, skupina Mambo Kings in pevka Tanja Žagar.

Najprej je prisotne začela zabavati tradicionalna Petkova pumpa, za njo pa je večer z nalezljivo lepo energijo počasi razgrevala zvezda večera Tanja Žagar, ki je v svojem uro in pol dolgem nastopu, odpela vse svoje največje uspešnice, med njimi tudi skladbe Vino vino, Tiho, tiho čas beži, 5 poljubov, Lepo mi je ipd. Za zaljubljene duše ni manjkala njena verzija skladbe Dan ljubezni, skladba Mala sobica pa je poslušalce takoj za tem že pripravila do doživetega petja in veseljačenja. Nato je prišel čas za nostalgijo - v spomin na najstniška leta je Žagarjeva odpela skladbo Naj pada zdaj dež, s katero je poleti leta 1999 zmagala na slovenski popevki. Njen refren je množica zbranih, v kateri so bili predstavniki obeh spolov in vseh generacij, znala glasno odpeti tudi kar sama, brez pevke. Prav to se je zgodilo tudi ob njeni znani skladbi Hvala, ker si ob meni ti. Sledila je skladba Nora noč. Del njenega besedila je tudi jodlanje, pri katerem se je publika znova izkazala.

Za mikrofonom se je pevki na dobri polovici koncerta pridružil tudi instrumentalist - ki je tako kot Žagarjeva, ki je letos zmagala v televizijskem šovu Zvezde plešejo, zelo dober plesalec - Lazaro Zumeta. Zumeta, ki ima tudi mesto za bobni v pevkini spremljevalni ekipi, je s petjem, repanjem in s svojimi strastnimi gibi vzdušje popeljal še za odtenek višje in zabava je postala še bolj živahna kot prej - publika je ob mešanici tujih in pevkinih poletnih hitov pela, plesala in skakala, se tudi povzpenjala na ramena, tako kot se je to včasih dogajalo na koncertih divjih Rolling Stonesov.

Na koncertu je bilo zbranih tudi kar veliko mladih, eden izmed njih je bil tudi polnoletni Kristjan iz Trebelnega. Povedal je, da se je za obisk Oktoberfešte odločil v prvi vrsti, ker se na tem dogodku zbere veliko ljudi in dobra družba ter seveda tudi zaradi dobre glasbe. Izpostavil je, da mu je predvsem zelo všeč glas Tanje Žagar.

Dogodek so omogočili: FP avto Novo mesto, Dolenjske lekarne, Avtohiša Berus Novo mesto, Kobra Team d.o.o. in Instalacije Žagar Novo mesto.

Jože iz Šentjerneja je na Oktoberfešto zavil iz pivnice Kralj Matjaž in se na licu mesta odločil kupiti karto samo zaradi Žagarjeve. Ta je na koncu odpela še novo skladbo z naslovom Pleši z mano zdaj, ponovila zelo popularno skladbo Številka 3 in publiki zaželela naj se imajo radi. Ob zvokih skladbe Smoke on the water skupine Deep Purple je še predstavila svojo spremljevalno skupino Avantura in se tako poslovila.

Po ponovni Petkovi Pumpi, ki je igrala takoj za Tanjo Žagar, je na vrsto prišla še priljubljena skupina za zabave - Mambo Kings, ki je Oktoberfešto držala pokonci do zgodnjih jutranjih ur.

Drevi se obeta še en večer nore zabave.

Valentina Vidmar, Foto: Jernej Kogelnik

