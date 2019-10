Našli mino, protitankovski naboj, ostanek granate

19.10.2019 | 18:35

Foto: Arhiv DL

V gozdu pri Škrjančah pri Novem mestu so malo po 7. uri zjutraj našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so na kraju najdbe našli minometno mino kal. 45 mm, italijanskega izvora, protitankovski naboj kal. 20 mm, nemškega izvora, in ostanek od topovske granate od ruskega tanka T 34 kal. 85 mm, vse ostanek 2. svetovne vojne. Pirotehniki so vse nevarne najdbe uničili na kraju. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so dostavili vreče peska in skupaj s policisti zavarovali kraj uničenja. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

S helikopterjem v klinični center

Ob 13.06 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske poletela v Sodevce v občino Črnomelj, od koder je v spremstvu dežurne ekipe HeNMP prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

V gozdu si je zlomil nogo

Malo po pol tretji uri popoldne si je v gozdu pri Selih pri Zburah občan pri padcu zlomil nogo. Gasilci PGD Zbure so skupaj z reševalci NMP ZD Novo mesto prenesli občana iz gozda do reševalnega vozila. Reševalci so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v kuhinji

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je nekaj minut pred 16. uro gorelo v kuhinji stanovanja večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili goreč štedilnik in kuhinjsko napo, prezračili so stanovanje in z detektorjem plina ter s termovizijsko kamero pregledali okolico požara.

M. Ž.