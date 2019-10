Spekle čez osemdeset pit!

20.10.2019 | 13:30

Društvo podeželskih žensk Šmarjeta je uresničilo dobro idejo in pripravilo razstavo pit - preko osemdeset so jih spekle pridne članice!

Šmarjeta - Društvo podeželskih žensk Šmarjeta je včeraj zvečer poskrbelo za zanimiv kulturno-kulinarični dogodek. V Družbenem domu so članice pripravile razstavo pit, še prej pa povabile na ogled posnete gledališke predstave Pričarani ženin, ki jo je pred leti z domačimi igralci uprizorila dramska sekcija društva.

Marija Pavlin, ki je leta 201o režirala Pričaranega ženina, si je z veseljem ogledala posnetek razstave in obujala spomine.

Predstava - gre za komedijo avtorja Vladimirja Novaka – Vladonova, ki jo je za šmarješki oder priredila režiserka Marija Pavlin, ki se je skupaj z nekaterimi igralci sinoči rada udeležila dogodka - je seveda nasmejala občinstvo. Potem pa so se lahko posladkali z odličnimi pitami, ki so jih članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta spekle kar preko osemdeset. Društvo šteje skoraj sto članic, k sreči veliko tudi mladih, tako da se za prihodnost ni bati.

Alenka Avsec

»Lani smo pripravile razstavo potic, letos smo se odločile za pite. So pogosta sladica na naših mizah in poznamo res različne vrste. Naše članice so se tokrat odločile predvsem za sladke, slanih je le nekaj. Pri tem smo se poslužile vsega, kar nudi jesen, od sadja do zelenjave, tako da je izbira pestra,« je dejala predsednica društva Alenka Avsec.

Obiskovalci so uživali že v ogledu, kaj šele v pokušnji!

Lepe in slastne pite

Na ogled in pokušino so bile tako pretežno pite iz krhkega, biskvitnega in listnatega testa z različnimi nadevi: od jabolk, gozdnih sadežev, kostanja, buč, kakija, fig, mandljev, mandarin do čokolade in seveda skute. Na razstavi lepo dekoriranih pit ni manjkalo tudi »sladko jagnje«, delo Cilke Avsec.

Kako pridne so šmarješke gospodinje in kako pomembni so taki dogodki, je na prireditvi poudarila predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Prireditev, ki se jo je udeležil tudi šmarješki podžupan Franc Anderlič, sta glasbeno popestrila mlada in simpatična harmonikarja Anže Hočevar in Žan Vidmar. Večer se je nadaljeval s prijetnim druženjem ob pečenem kostanju, moštu in seveda izvrstnih pitah.

Prihodnje leto bo Društvo podeželskih žensk Šmarjeta, ki z dobrotami sodeluje na marsikateri prireditvi v občini, praznovalo dvajset let delovanja. Kot pravi predsednica Avščeva, se bodo potrudile in jubilej dostojno obeležile - gotovo tudi s svojimi dobrotami.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija