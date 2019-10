Znova tesen poraz

20.10.2019 | 09:00

Odbojkarji Novomeške Krke so včeraj z 2:3 izgubili na gostovanju v Murski Soboti. (Foto: Simon Vesel, arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so z istim rezultatom kot pred tednom dni, ko so doma izgubili z 2:3 proti Mariboru, tudi včeraj izgubili na gostovanju v Murski Soboti. Tako ostajajo pri le eni zmagi, ki so jo dosegli na uvodu sezono, ko so gostovali v Kranju.

Novomeščani so po razburljivi končnici včeraj osvojili prvi niz, a Sobočani so nato zaigrali bistveno bolje in dobili naslednja dva. V četrtem so bili znova boljši Novomeščani, zato je o zmagovalcu odločal peti niz v katerem pa so več znanja prikazali odbojkarji Panvite Pomgrada.

Domači trener Panvite Pomgrada Aleš Hribar je po tekmi, kot so zapisali na spletni strani Odbojkarske zveze Slovenija, povedal: »Proti Krki je bila to za nas res težka tekma, ki smo jo sicer tudi pričakovali. Krka je s prihodom Drobniča dobila na določeni širini in tudi sicer odlično zakrpala vrzeli po odhodu določenih igralcev. Mi pa smo praktično povsem prenovili ekipo in danes je zmagal kolektiv. Fantje so preprosto verjeli in si želeli to zmago in za to so bili tudi poplačani. V prvem nizu se nam sicer končnica ni izšla po naših željah, saj je bila Krka bolj zbrana. Mi pa imamo od četrtka naprej v ekipi tudi dodatno moč na mestu sprejemalca in to se nam seveda pozna, saj se niti nismo uspeli še pošteno uigrati. Je pa želja in borbenost vsakega posameznika danes kot ekipni duh dobila to tekmo.«

Krka v naslednjem krogu doma gosti Salonit Anhovo.

Panvita Pomgrad : Krka 3:2 (-24, 22, 19, -21, 6)

Panvita Pomgrad: Vori, Vinkovič, Drvarič 4, Ražnatović 12, Pulko 25, Grabar, Bedrač 7, Marovt 8, Plesec 18, Novak, Vrabl.

Krka: Hafner 1, Erpič 7, Kosmina 26, Drobnič 8, Travnik 1, Pucelj, Kumer 20, Lindič 3, Renko 3, Dimič 1, Ožbalt, Borin.

Ostali izidi 3. kroga 1. DOL:

Šoštanj Topolšica - Črnuče 0:3 (-14, -19, -14)

Hoče - Hiša na kolesih 3:2 (17, -22, 23, -19, 11)

Maribor - Salonit Anhovo 3:0 (18, 22, 20)

Lestvica:

Maribor 3 3 0 9:2 8

Salonit Anhovo 3 2 1 6:3 6

Panvita Pomgrad 3 2 1 6:5 5

Črnuče 3 2 1 6:5 5

Krka 3 1 2 7:7 5

Hiša na kolesih 3 1 2 6:6 4

Hoče 3 1 2 5:8 3

Šoštanj Topolšica 3 0 3 0:9 0

R. N.