Boj proti okupatorju je bila prava odločitev

20.10.2019 | 10:00

Tako je venec na Cviblju položil žužemberški župan Jože Papež.

Slavnostni govornik na žalni slovesnosti je bil minister za obrambo Karl Erjavec.

Žužemberk - Pred bližnjim praznikom spomina na mrtve so včeraj na Cviblju nad Žužemberkom pripravili žalno slovesnost v spomin na več kot 2000 borcev in aktivistov OF, ki so med drugo svetovno vojno umrli na območju Suhe krajine. Življenje so tam izgubili tudi številni pripadniki tujih armad, zato so se tradicionalne komemoracije udeležili tudi predstavniki tujih veleposlaništev. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec.

Ta je dejal, da so na Cviblju pokopani borci, ki so želeli svetlo prihodnost in svobodo. »Življenja niso dali zaman. Danes živimo v svobodi, imamo lastno državo. Da smo jo dobili, gre zasluge iskati tudi v narodnoosvobodilni borbi, ki je bila del te poti. Tukaj v Suhi krajini, v Žužemberku in okoliških krajih, so zaradi strateške lege potekale hude bitke,« je dodal.

V predstavljanju krvavih dogodkov tistega časa je Erjavec poudaril, da je Slovenija v prelomnih zgodovinskih trenutkih sprejela pravilne odločitve. »In tudi ta določitev za boj proti okupatorju je bila prava odločitev. Pomeni, da Slovenci nismo majhen narod, ampak smo po svojih odločitvah velik narod. Smo del protifašistične zgodovine.« Minister je spomnil tudi na dogajanje v današnjem svetu, kjer fašizem, ki je prinesel toliko gorja in trpljenja, še vedno dviguje svojo glavo in proti temu se moramo odločno boriti.

Zbrane je nagovoril tudi žužemberški župan Jože Papež, ki je dejal, da je spomenik na Cviblju opomin na grozovite čase med drugo svetovno vojno, ki se ne sme več ponoviti. Zato je po njegovem prav, da se vsako leto spominjamo ljudi, ki so dali življenje za našo lepšo prihodnost. Pozval je k ohranjanju miru in medsebojnemu sodelovanju. »Prizadevanja za mir so ravno zaradi njegove razsežnosti brezmejna. Ta brezmejnost se tudi kaže v povezovanju, sklepanju zavezništev in vseh mogočih globalnih prizadevanjih. Zanj se lahko prizadevamo samo tako, da ga živimo in gojimo,« je še povedal Papež.

Žalno slovesnost so pripravili odbor VII. korpusa, glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, novomeško območno združenje Zveze združenj borcev za vrednote NOB, krajevni odbor Zveze borcev Žužemberk in tamkajšnja občina.

R. N.

Galerija