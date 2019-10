Cvičkov derbi Trebanjcem; Ribničani brez prask iz Dobove

20.10.2019 | 11:00

Dino Hamidović je včeraj dosegel tri zadetke. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto, Dobova - Rokometaši Trebnjega in Ribnice so včeraj prišli do nove zmage v letošnji sezoni državnega prvenstva. Trebanjci so bili v sosedskem obračunu, na tako imenovanem cvičkovem derbiju, s 24:20 boljši od Novomeščanov, Ribničani pa so v še enem derbiju ekip z našega območja s 33:26 premagali Dobovo.

Varovanci Damjana Škaperja so tako zabeležili še sedmo prvenstveno zmago in se po točkah na vrhu izenačili s Celjani. Na gostovanju v Dobovi so postopoma lomili odpor domačih rokometašev, ki še vedno zasedajo četrto mesto in so eno najprijetnejših presenečenj začetka sezone, saj so se lani borili za obstanek. Ribničani so vodili od začetka do konca srečanja, v 44. minuti pa povedli za sedem golov (25:18) in razblinili vse dvome o zmagovalcu.

Bolj napeto je bilo v Novem mestu, kjer gledalci v dvorani Marof niso videli veliko zadetkov. Ob polčasu sta bili ekipi izenačeni na 10. točki. A v nadaljevanju srečanja so varovanci Ivana Vajdla še bolj strnili svoje vrste v obrambi, v vratih pa je blestel nekdanji vratar Novega mesta Aleksandar Tomić, ki je na koncu zbral kar 22 obramb. Novomeščani so 15. minut pred koncem zaostajali za štiri zadetek (14:18) in čeprav so si na vso moč prizadevali, da bi potek srečanja preobrnili v svojo korist, jim to ni uspelo.

Trener Krke Roman Zarabec je po tekmi dejal: »Čestitam ekipi Trima za zmago, saj so pokazali več zrelosti od nas. Mislim, da smo bili tako v fazi napada kot v obrambi enakopraven nasprotnik, zagotovo pa so tekmo na stran Trima prevagale obrambe njihovega vratarja Aleksandra Tomića. Kot sem že omenil, smo v ključnih trenutkih popustili, saj je prednost gostov narasla prav v trenutkih naše nezbranosti«.

Trebanjski trener Ivan Vajdl je bil zmage na prvem prvenstvenem cvičkovem derbiju v letošnji sezoni še toliko bolj vesel. »Vedeli smo, da bo ta tekma težka, saj ima Krka le svoje kvalitete. Mi sicer nismo delovali ravno najboljše, saj smo v fazi napada naredili kar nekaj napak, ampak na koncu štejejo le točke in čestitam svojim fantom za pomembno zmago«.

Izidi, 7. krog:

Koper - Celje Pivovarna Laško 20:26 (8:14)

Maribor Branik - Slovenj Gradec 2011 29:31 (15:14)

Dobova - Riko Ribnica 26:33 (13:16)

Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož 37:22 (20:9)

Urbanscape Loka - Butan plin Izola 29:28 (16:9)

Krka - Trimo Trebnje 20:24 (10:10)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 7 7 0 0 222:147 14

2. Riko Ribnica 7 7 0 0 210:187 14

3. Trimo Trebnje 7 5 1 1 191:177 11

4. Dobova 7 4 0 3 210:216 8

5. Gorenje Velenje 7 3 0 4 194:190 6

6. Urbanscape Loka 7 2 2 3 183:201 6

7. Koper 7 2 1 4 186:197 5

8. Jeruzalem Ormož 6 2 1 3 147:167 5

9. Slovenj Gradec 7 2 0 5 207:220 4

10. Krka 7 2 0 5 167:182 4

11. Butan Plini Izola 7 1 1 5 176:197 3

12. Maribor Branik 6 1 0 5 153:165 2

R. N., foto: MRK Krka in Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Galerija