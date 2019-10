Drugi dan Oktoberfešte proslavili peti rojstni dan Aktualove Galame

20.10.2019 | 12:00

Jasmin Stavros ostaja kralj zabave.

Stavros je uspešnice nizal eno za drugo. Občinstvo pod odrom je pelo, plesalo in se noro zabavalo.

Novo mesto - Sinoči se je zaključila dvodnevna zabava, organizirana izpod spretnih rok ekipe Event24. Ob 21. uri se je začelo praznovanje 5. rojstnega dne Aktualove Galame. Praznovalo se je v družbi legendarnega gosta večera Jasmina Stavrosa, ki je letos praznoval že okroglih 50 let svoje profesionalne glasbene kariere. Stavros je poslušalce, med katerimi je bilo veliko število njegovih zagretih oboževalcev, razveselil z vsemi svojimi največjimi uspešnicami.

Aleš iz Bizeljskega je povedal, da je nastop Jasmina Stavrosa izpolnil vsa njegova pričakovanja. Lepo mu je bilo slišati pevčeve stare skladbe, ki jih je poslušal že pred leti. Tudi vzdušje na dogodku se mu je zdelo enkratno. Takšnih dogodkov je po njegovem mnenju pri nas absolutno premalo.

Patricia iz Novega mesta je prišla na koncert Jasmina Stavrosa, ker je želela skladbi E moj Rajko in Umoran, ki ju je letos poleti na morju neprestano poslušala na zgoščenki, slišati tudi v živo. Katja iz Čateža se je udeležila Oktoberfešte zato, da se ima tukaj s prijatelji lepo in da se vsi skupaj lahko malo sprostijo. Ker jim je to uspelo, pravijo da ob naslednji priložnosti spet pridejo nazaj.

Ob Stavrosovih skladbah kot so Dao bih sto Amerika, Umoran sam, Kad se prijatelji rastaju in še ob drugih bolj znanih skladbah, se je slišalo veselo petje, ki je bilo v primerjavi s prvim večerom Oktoberfešte malce bolj umirjeno. Stavros je bližje odru prisotne celo noč dobro animiral in med njimi rok v zraku nikoli ni zmanjkalo.

Prav tako je Aktualova Galama z malce modernejšo glasbo v zrak spravila kar veliko število tudi mlajših rok. Dogodku primerno se je dalo slišati tudi skladbo Mi delamo galamo (Kingston) ter seveda še mnogo ostalih popularnih, narodno zabavnih, elektro in pop skladb, med drugim denimo tudi skladbo Moje Sonce skupine BePop. Pestra glasba in dobra volja tudi drugi dan Oktoberfešte nista usahnili do zgodnjih jutranjih ur.

Valentina Vidmar, Foto: Jernej Kogelnik

