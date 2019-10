FOTO: Rekordna udeležba na dobrodelnem pohodu Lionsov

20.10.2019 | 15:00

Letošnjega dobrodelnega pohoda se je udeležilo 180 ljudi. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Sedmega. dobrodelnega pohoda Lions kluba Novo mesto se je včeraj od Ždinje vasi do Golušnika in Trške gore ter nazaj udeležilo okoli 180 ljudi, ki so na ta način prispevali donacije za tri namene: podporo nadarjenim dijakom Šolskega centra Novo mesto, Domu starejših občanov Novo mesto ter društvu Življenje brez nasilja oz. njihovi Varni hiši.

V lepem vremenu so se udeleženci zbrali pred gostilno Pugelj, kjer so jih pozdravili tudi številni tisti, ki jim je Lions klub s pohodi minulih let in drugimi donacijami pomagal olajšati življenje z invalidnostjo, nakar so se pohodnikom pridružili v spremljevalnih vozilih. Ob koncu je sledila še pogostitev z dobrodelno licitacijo krače.

Več pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija