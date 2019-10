Neznanec v Podbočju zažgal lesen most čez reko Krko

20.10.2019 | 18:15

Slika je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je danes ob 6.44 v naselju Brod v Podbočju, občina Krško, neznanec z vnetljivo tekočino polil lesen most čez reko Krko, ki je sicer zaprt za ves promet in prižgal ogenj. Gasilci PGE Krško, PGD Podbočje in PGD Malo Mraševo so pogasili ožji trak gorečega vozišča v dolžini okoli petdeset metrov, z mostu pa so odstranili tudi del desk, da so lahko pogasili goreče nosilne tramove. Most so pregledali tudi s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Našel topovsko granato

Dodali so še, da je ob 10.14 v naselju Gornje Orle, občina Sevnica, občan pri kmetijskih opravilih našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta topovsko granato, kalibra 75 mm nemške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne, odstranila in varno uskladiščila.

Nesreča pri lovu

V gozdu pri naselju Klečet, občina Žužemberk, pa je zjutraj prišlo do nesreče pri lovu. Poškodovanega lovca so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga predali v oskrbo ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči. S helikopterjem SV je bil prepeljan v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega. Obveščene so bile pristojne službe, pa so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.