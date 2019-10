FOTO: Prvak v Štuklju na kolenih

20.10.2019 | 21:20

Glenn Cosey je šestim trojkam iz devetih poskusov dodal še devet podaj.

Polna dvorana je bila šesti igralec Krke

Pod obročema se je odvijal trd boj.

Marko Jošilo se je izkazal s hladnokrvnostjo v odločilnih trenutkih tekme.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v ligi Aba zabeležili drugo zmago. Pred tednom so zmagali v Zadru, tokratna zmaga pa je mnogo bolj prestižna, saj je v polni dvorani Leona Štuklja padel branilec naslova prvaka, Crvena zvezda. Novomeščani so si zmago zagotovili z odlično zadnjo četrtino, v kateri je odločilne točke dosegel Marko Jošilo, poleg Glenny Coseyja prvo ime tekme.

Novomeščani so v tekmo krenili pogumno in imeli na začetku pobudo. Crvena zvezda je prvič povedla pri izidu 11:12, prvo četrtino pa nato dobila z 20:17. Po dobri minuti druge četrtine je bilo že 25:17, a so izbranci Simona Petrova po trojkah Balažića in Coseyja spet ujeli priključek in nato s požrtvovalno igro do konca polčasa preprečevali gostom, da bi prišli do večje prednosti.

Osem točk zaostanka na polčasu je z natančnimi meti z razdalje v nadaljevanju začel topiti Cosey in če bi bil Lawal nekoliko bolj natančen na črti prostih metov, bi Krka lahko že v tretji četrtini Zvezdo ujela. Tako pa je to ostala naloga za zadnjo četrtino, ki so jo gostje začeli s prednostjo šestih točk (55:61).

Lov na ugleden skalp sta ob bučni podpori domačega občinstva odprla Lapornik in Balažić, v 35. minuti pa je Cosey z novo trojko Krko spet popeljal v vodstvo (66:65). Obramba Novomeščanov je v zadnjih minutah delovala izvrstno, še največ težav pa ji je povzročal Grk Stratos Parpeloglu, ki je dobri dve minuti pred koncem Zvezdo popeljal tudi v zadnje vodstvo na tekmi (73:71). Izid je nato izenačil Lawal, ki je v zadnji četrtini končno začel zadevati proste mete, usodo Beograjčanov pa je z dvema zaporednima trojkama nato zapečatil Jošilo (met za tri 4/4), ki je minuto pred koncem zadel za 79:75, kar se je na koncu pokazalo za neulovljivo prednost.

"Čestitke gostom za obletnico osvoboditve našega nekdanjega glavnega mesta. Potrudili smo se, da proslavo nekoliko pokvarimo. Danes nam je šlo odlično. Predvsem bi pohvalil naše gledalce, ki so nam s spodbujanjem do zadnje minute dali prepotrebno moč, da smo tekmo lahko mirno končali," je po tekmi povedal trener Novomeščanov Simon Petrov.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Radović (Hrvaška), Zamojski (Poljska), Špendl (Slovenija)

* Krka: Cosey 20 (2:2), Škedelj 1 (1:2), Balažič 9, Jošilo 19 (3:4), Lapornik 5 (1:1), Ramljak 9 (1:1), Lawal 14 (6:12), Osolnik 2.

* Crvena zvezda: Čović 2 (2:2), Brown 12 (2:2), Perperoglou 14 (2:2), Davidovac 8, Lazić 2, Faye 6 (2:2), Dobrić 5, Simanić 9 (4:5), Jovanović 16 (6:8), Ojo 3 (1:2)

Besedilo in fotografije: B. B.

