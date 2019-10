Dodaten denar za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

21.10.2019 | 08:15

Foto: L. M., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto letos prvič sofinancira petdeset odstotkov cene sterilizacije in kastracije lastniških mačk, za kar je zagotovila še dodate denar. Občina je k akciji sofinanciranja pristopila v začetku oktobra in je znesek povečala zaradi nadaljnjega spodbujanja odgovornega lastništva živali.

"S sofinanciranjem posegov sterilizacije in kastracije mačk želimo zmanjšati možnosti okužbe s prenosljivimi boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mačkov in s tem povezanih prometnih nesreč, predvsem pa prispevati k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeči dom," so pojasnili na občini.

Storitve izvaja veterinarska ambulanta Buba, na eno prebivališče pa pripadata dve storitvi. Akcija sofinanciranja traja do 30. novembra oz. do porabe razpoložljivega denarja.

