V trgovini gorela polnilnica za viličarje

21.10.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.25 uri je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu senzor v prostorih trgovskega podjetja zaznal dim. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom vstopili v objekt, odklopili elektriko, pogasili gorečo polnilnico za viličarje, prezračili objekt ter ga pregledali s termovizijsko kamero in z detektorjem plinov.

Kurili so pod nadzorom

Ob 18.32 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, na več mesti goreli lesni odpadki. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so na kraju ugotovili, da je kurjenje pod nadzorom, zato gašenje ni bilo potrebno.

Voda iztekala iz akvarija

Ob 1.04 je v Turjaškem naselju v Kočevju v stanovanju večstanovanjske hiše iztekala voda iz tristo litrskega akvarija. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so prečrpali okoli 150 litrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:00 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOMBIŠČE, TP VRH PRI GOMBIŠČU in TP VEL. DOLE;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, na izvodu PRAPREČE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 12:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu Učakovci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC, izvod Vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica grad med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.