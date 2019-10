Skoraj 56 tisoč evrov za popravilo cest po deževju

21.10.2019 | 18:00

Škocjanski svetniki so potrdili predlog občine o porabi proračunske rezerve in rezervnega sklada za popravilo cest po naravnih ujmah. (Foto: L. M.)

Škocjan - Narava letos škocjanski občini ni prizanašala in v treh ujmah z obilnim in močnim deževjem je na občinskih makadamskih in asfaltnih cestah nastala velika škoda, ki so jo morali popraviti.

Zato je bilo treba zagotoviti denar iz proračunske rezerve in rezervnega sklada občine, kar so svetniki potrdili na zadnji občinski seji. Gre za dobrih 55.800 evrov, s tem zneskom pa bodo pokrili stroške, ki so nastali s sanacijo.

Poškodbe na cestah je izvajalec del, to je Gradbena mehanizacija Mirko Hočevar iz Dolenjih Radulj, s katerim ima občino podpisano pogodbo o vzdrževanju makadamskih javnih poti in gozdnih cest, seveda že odpravil in kot je povedal župan Jože Kapler, je v marsikaterem primeru bilo treba sanacijo ponoviti: »Ko smo nekaj popravili, se je znova kaj pojavilo in treba je bilo zagotoviti prevoznost, varnost,….«

V deževju 2. in 7. julija je škoda znašala 10.798 evrov, 2. avgusta 22.173 evrov in 2. septembra 22.885 evrov. Skupaj torej skoraj 56 tisočakov.

Šlo je za različne cestne odseke v Zloganjah, Stari Bučki, Vinjem vrhu, Dobruški vasi, Dolnji Stari vasi, Raduljah, v Segonjah, Dulah, Goriški vasi, Jelendolu, v Osrečju, na Štritu itd.

L. Markelj