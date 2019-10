Ob visokem jubileju PGD Šmihel-Novo mesto prevzel novi vozili

21.10.2019 | 10:20

Za mikrofonom predsednik PGD Šmihel-Novo mesto Matjaž Kavšek, od leve na odru: predstavnik Gasilske zveze Slovenije Janez Bregant, poveljnik PGD Šmihel-Novo mesto Simon Berkopec, novomeški župan Gregor Macedoni in predstavnik Gasilske zveze Novo mesto Janez Gornik. (Foto: Daša Uhan)

Novi gasilski vozili

Novo mesto - Gasilci prostovoljnega društva Šmihel-Novo mesto v tem letu praznujejo 90. obletnico svojega delovanja. Začetki društva segajo v leto 1929, ko je zaradi sporov med člani prenehalo delovati kandijsko društvo. Člani so pristopili k novomeškemu društvu, večina pa k novo ustanovljenemu Prostovoljnemu društvu Šmihel-Novo mesto.

V letu okrogle obletnice delovanja je v društvu 244 članov, ki so aktivni na vseh področjih. Sodelujejo pri intervencijah, ki jih je v letošnjem letu bilo že kar nekaj, udeležujejo se požarnih vaj, tekmovanj s pionirji ter mladino in veterankami itd.

Svoje 90-letno delovanje so s praznovanjem počastili minulo soboto v prostorih Osnovne šole Drska. Prireditev se je začela z gasilsko parado, ki jo je po raportu poveljnika sestavljalo 10 praporjev, 34 članov mladine in 82 ostalih gasilcev. Šmihelski gasilci s predsednikom Matjažem Kavškom in poveljnikom Simonom Berkopcem na čelu so se zahvalili Mestni občini Novo mesto za vso podporo, dolgoletnim sponzorjem in donatorjem društva, predstavnikom krajevnih skupnosti, ki jih društvo zajema ter ne nazadnje tudi svojim članom, brez katerih društvo ne bi delovalo v taki meri, kot deluje danes. Zahvalili so se tudi sosednjim društvom za odlično sodelovanje in pobratenemu društvu iz sosednje Hrvaške iz Donje Lomnice.

Ob tej priložnosti so šmihelski gasilci prevzeli tudi dve novi vozili - GVGP-1, ki je gasilsko vozilo za gozdne požare, in GVM (gasilsko vozilo za prevoz moštva). Ključe je v uporabo skupaj s predsednikom in poveljnikom gasilcev predal tudi novomeški župan Gregor Macedoni, vozili pa je blagoslovil šmihelski župnik, Igor Stepan.

Za kulturni program so poskrbeli učenci Osnovne šole Drska, KUD Nova Zora iz Donje Lomnice in gasilska harmonikaša.

D. U.

Galerija