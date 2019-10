FOTO: 19. Praznik topliškega jabolka

21.10.2019 | 12:45

Članice domačega društva kmečkih žena najprej prikažejo, kako se naredi jabolčni zavitek, nato ga spečejo in ponudijo obiskovalcem.

Skupinska fotografija prejemnic zlatega priznanja za njihov jabolčni zavitek

Lidija Zupančič z Obrha je dosegal vse možne točke.

V avli kulturno -kongresnega centra so med drugim pripravili tudi razstavo jabolk.

Dolenjske Toplice - Lepšega, s prijetnim jesenskim soncem obsijanega vikenda, kot je bil ta, si organizatorji 19. Praznika topliškega jabolka res niso mogli želeti. V soboto in nedeljo se je na ploščadi pred kulturno kongresnim centrom trlo obiskovalcev, ki so si med drugim lahko ogledali razstavo jabolk ter orodja za obiranje in sušenje sadja, mnogi so se ustavili na stojnicah, na katerih so se predstavljale domače kmetije, dišalo je po kostanju, ki so ga pekli topliški vinogradniki, članice Društva kmečkih žena Dolenjske Toplice pa so si včeraj zadale izziv, da naredijo čim večji zavitek iz enega kosa testa.

Pod budnim očesom Petra Kotarja so razvlekle testo in nato poskrbele še za nadev. »Letos je testo malo 'prestreljeno'. Morda je bilo preveč moke na mizi in potem ko ga razvlečemo, lepo ne drsi. Kjer je najbolj tanko, se rado pretrga,« je povedal Kotar in dodal, da so iz enega kosa testa naredili zavitek, ki je v dolžino meril nekaj več kot osemnajst metrov.

Za dober štrudelj je po njegovih besedah potrebno imeti dobre sestavine. »Domača smetana, če je pregreta še toliko bolje, jabolka vsaj treh sort, priporočljivo je, da so ena aromatična, druga bolj kisla, tretja pa sladka. Zelo dobre so stare sorte jabolk. Zavitek ne sme biti preveč oz. premalo masten, pomembno pa je tudi, kako se peče, kajti priporočljivo je, da je hrustljav spodaj in zgoraj,« je nanizal nekaj napotkov Kotar, ki ima ogromno izkušenj s pripravo jabolčnik zavitkov. Vrsto let je bil tudi član strokovne komisije, ki jih je vzela pod drobnogled.

Letos so v ocenjevanje prejeli 45 zavitkov, ki so bili razporejeni v dve kategoriji. »38 jih je bilo iz klasičnega vlečenega testa iz pšenične moke, druga kategorija pa so bili zavitki iz testa iz drugih vrst moke, med katerimi je bilo šest iz polnozrnate ali mešane pirine moke, en zavitek pa celo iz ajdove moke. Komisija je bila nad vsemi prispelimi izdelki navdušena,« je povedala predsednica strokovne komisije Betka Vrščaj.

V obeh kategorijah so podelili kar 24 zlatih priznanj, zavitka Lidije Zupančič z Obrha in Anice Kopina z Vinjega Vrha pa sta prejela vse točke. »Malo sem presenečena nad tem, da sem osvojila vse točke. K temu je zagotovo pripomogla dolgoletna praksa, pomembne pa so tudi prave sestavine,« je povedla Lidija, ki jabolčni zavitek za domače speče skoraj vsak teden. Tudi Anica je bila vesela, da ji je uspelo doseči vse točke. V preteklosti je že večkrat sodelovala na razstavah kruha oz. šarkljev, a vedno ji je malo zmanjkalo do popolnega izkupička. Tokrat je bilo drugače. Kot pravi upokojena kuharica, je potrebno vztrajati, sama pa se vedno trudi dodati nekaj po svoje.

Poleg tega so včeraj razglasili tudi največji jesenski pridelek in najtežje topliško jabolko. Obe priznanji je prejela kmetija Bučar z Bušinca. Njihova pesa je tehtala 6,76 kilograma, jabolko pa 433 gramov. Pri Bučarjevih je sadjarstvo dolgoletna tradicija, najstarejše jablane in hruške so starejše od 60 let. A letošnja letina ni takšna, kot bi si želeli. »Jabolk je manj kot pretekla leta. Pozna se deževje, ki je trajalo v času cvetenja, nekoliko nas prizadela tudi pozeba. Od naše polne proizvodnje smo nabrali le okoli 20 odstotkov,« je povedal Janez Bučar in dodal, da bodo morali jabolka za predelavo dokupiti.

Na prireditvi, ki so jo pripravili občina Dolenjske Toplice, domači vinogradniki in tamkajšnje društvo podeželskih žena ter Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše. Tako je vsak lahko našel nekaj zase.

Besedilo in fotografije: R. N.

