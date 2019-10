Znova razstavili bizeljski ajdov kolač

21.10.2019 | 14:15

Zdravka Kampijut (Foto: M. L.)

Dobitniki priznanj (Foto: M. L.)

V sporedu je nastopila tudi glasbena zasedba osnovne šole Bizeljsko. (Foto: M. L.)

Bizeljsko - Društvo kmetic Brežice aktiv Bizeljsko je včeraj pripravil na Turistični kmetiji Balon – Bela gorca na Bizeljskem 13. razstavo bizeljskega ajdovega kolača. Za ajdov kolač so podelili šest zlatih in petnajst srebrnih priznanj. Zlata priznanja so tako prejele Jožica Kene, Milena Dušič, Jožica Putrih, Klara Pinterič, Ana Kovačič in Erna Rožman.

Na prireditvi, ki jo je vodila in povezovala Nataša Šekoranja Špiler, so zbrane nagovorile med drugimi podžupanja občine Brežice Mila Levec, predsednica Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut, predsednica sveta krajevne skupnosti Bizeljsko Mateja Kmetič, glavna ocenjevalka kolača Kristina Ogorevc Račič in vinska kraljica Bizeljskega Andreja Mihelin.

