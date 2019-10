Nesreča pri lovu, 63-letnika s helikopterjem odpeljali v klinični center

21.10.2019 | 11:20

Foto: Arhiv DL

Včeraj nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi prišlo do nesreče pri lovu v gozdu na območju Žužemberka. Hudo poškodovanega 63-letnega moškega so reševalci zaradi strelne rane s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

V požigu mostu okoli pet tisočakov škode

Poročali smo že o včerajšnjem požigu lesenega mosta v Brodu v Podbočju, danes pa so iz Pu Novo mesto sporočili še nekaj podrobnosti. Policisti PP Krško so bili o tem, da gori most, obveščeni nekaj pred 7. uro. Požar so gasilci omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah je neznanec z vnetljivo tekočino polil most in ga zažgal, ogenj pa se je razširil po leseni konstrukciji. Po nestrokovni oceni je škode za okoli 5000 evrov. Opravili so ogled kraja požara, zavarovali sledi, pomembne za nadaljnjo preiskavo in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja požiga.

Lastniki od denar in nakit, pa tudi ob pištolo in puško

V Trebnjem je v noči na petek neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlat nakit. Lastnico je oškodoval za okoli 1500 evrov.

V petek med 18. in 20. uro je v Dolenji Brezovici nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel zlat nakit, pištolo in puško. Lastniku je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 5000 evrov.

V Češči vasi je v soboto med 6. in 8. uro neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlat nakit. Škode je za okoli 3700 evrov.

V Dolenji vasi pri Črnomlju pa nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 2000 evrov.

V Studencu na območju Trebnjega je v soboto med 19.30 in 23. uro, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit ter lastnike oškodoval za 10.000 evrov.

Včeraj med 7. in 10. uro je v Štajngrobu na območju Sevnice neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in lastnike oškodoval za okoli 300 evrov.

Ukradli avtomobila, bila sta odklenjena, v njiju pa ključa

V Drganjih selih je v noči na nedeljo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel Renault clia, temno rdeče barve, registrskih oznak NM U6-559. Avtomo je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi vozila.

Danes ponoči pa je v Drašičih neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Chevrolet cruze, črne barve, registrskih številk NM NP-729. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Skriti na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju našli skrite tri državljane Afganistana in državljana Sirije, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli kar 82 tujcev

Od 6. ure v petek do 6. ure danes zjutraj so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli še 82 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policijski postopki s 37 državljani Bangladeša, 13 državljani Sirije, 12 državljani Maroka, sedmimi državljani Alžirije, šestimi državljani Afganistana, dvema državljanoma Libije in po enim državljanom Libanona, Jemna, Tunizije, Sudana in Irana še niso zaključeni. Tujci so bili prijeti na območju krajev Črmošnjice, Zilje, Balkovci, Dobova, Dolenji Radenci, Stari trg ob Kolpi, Rdeči Kal, Lašče, Špeharji, Tanča Gora, Otočec, Veliki Cerovec, Čatež ob Savi, Korenitka, Črnomelj in Trebnje.

