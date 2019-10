Reševali iz goreče stavbe industrijskega obrata

21.10.2019 | 15:30

V Žužemberku so imeli regijsko vajo reševanja. (Foto: S. M.)

Žužemberk - Občinsko gasilsko poveljstvo Občine Žužemberk je v soboto ob mesecu požarne varnosti izvedlo večjo regijsko vajo, na kateri je sodelovalo okoli sto gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite iz občine ter del gasilcev iz dolenjske regije. Skupne vaje so tako poleg domačih gasilskih društev udeležila še prostovoljna gasilska društva iz Dolenjskih Toplic, Vrhpolja pri Šentjerneju, Dobrniča, Vavte vasi in Trebnjega.

Vaja je potekala pod vodstvom regijskega poveljnika Martina Lužarja in poveljnika OGP Žužemberk Borisa Sajevica. Vajo so si med drugim ogledali tudi gasilci iz pobratenega Golubca iz Srbije in domači župan Jože Papež s sodelavci. Poleg reševanja ponesrečencev iz goreče stavbe industrijskega obrata so gasilci preizkusili svoje znanje in usposobljenost v gašenju požara in odvzemu požarne vode iz reke Krke.

Besedilo in fotografije: S. Mirtič

