Kljub slabi čebelarski letini je uspelo čebelarjem pridelati odličen med

22.10.2019 | 08:05

Najbolje je bil ocenjen med Trajčeta Nikoloskega (v sredini).

Semič - Letošnja letina medu je bila tako slaba, da so v Semiču razmišljali, naj sploh pripravijo mednarodno ocenjevanje medu, saj niso bili prepričani, ali bodo dobili v oceno sploh kakšen vzorec. Kljub temu so se odločili za to potezo in bili prijetno presenečeni, saj je na ocenjevanje, ki je bilo konec septembra že osemnajstič, prineslo ali poslalo 167 vzorcev medu kar 107 čebelarjev. Poleg slovenskih sta senzorični ocenjevalni komisiji, ki jima je predsedovala izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj, ocenili tudi 25 vzorcev iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne Gore ter celo iz ZDA in Nove Zelandije.

Da so bili kljub težkemu letu za čebelarjenje vzorci odlični, dokazujejo številna priznanja, le dva vzorca pa nista izpolnjevala pogojev iz pravilnika in sta bila izločena iz ocenjevanja zaradi prevelike vsebnosti vode. Največ, kar 66, je bilo vzorcev gozdnega medu, sledili pa so kostanjev, cvetlični, hojev, akacijev, lipov med. Dva vzorca sta bila ajdovega medu in en smrekovega.

Šampion letošnjega ocenjevanja je postal gozdni med (31,27), ki ga je pridelal Trajče Nikoloski iz Ljubljane. Najboljši med iz tujine je prinesel v oceno Ivan Curiš iz hrvaške Konjščine. Njegov akacijev med je dobil oceno 30,83. Najbolje ocenjeni med iz Bele krajine pa je postal gozdni med (30,43) Bojana Pavlina iz Semiča, sicer tudi predsednika Čebelarskega društva Semič. Drugi najboljši med v Beli krajini je kostanjev med (29,85) Martina Pluta iz Stranske vasi, tretji pa cvetlični med (29,47) Draga Paunoviča iz Adlešičev.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

