V Novolesu le kurili odpadke

22.10.2019 | 07:00

Včeraj ob 5.57 uri so bile dežurne službe obveščene o požaru v tovarni Novoles v Straži. Gasilci so na kraju ugotovili, da delavci kurijo odpadke in da intervencija ni potrebna.

Razbili okno in pomagali

Ob 9.13 so posredovali gasilci PGD Brežice v kraju Prilipe, kjer je bila v stanovanjskem objektu onemogla oseba. Gasilci so razbili steklo na oknu, vstopili v objekt in pomagali reševalcem pri prenosu onemogle osebe v reševalno vozilo. Reševalci NMP Brežice so osebo prepeljali v UC Brežice.

Trčila v ograjo

Ob 19.24 je na glavni cesti pri Spodnjem Pijavškem, občina Krško, voznica z osebnim vozilom trčila v varovalno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in ga očistili ter nudili pomoč policistom. Poškodovanih ni bilo.

Odpirali vrata

Ob 21.08 so v naselju Lokve, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom pomagali pri odpiranju vrat kombiniranega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu Doljne Dobliče-Medic.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM;

- od 8.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE;

- od 10.00 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Polšca izvod smer Šetinc - Močivnik med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pusti vrh izvod Gornje Stržišče med 8.15 in 14.15 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Ravno med 8. in 11.30 uro in na območju TP Straža med 12. in 14.30 uro.

M. K.