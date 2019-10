Ne drži, da otroci ne marajo poezije!

22.10.2019 | 10:15

Vseh devet letošnjih nagrajencev, mladih pesnikov, s člani strokovne komisije.

Ravnatelj Danijel Brezovar in zahvala vodji natečaja Mojci Žefran.

Mirna Peč - Pavčkove vitice so postale tradicionalen projekt Osnovne šole (OŠ) Toneta Pavčka iz Mirne Peči, šole, ki ponosno nosi ime po velikem slovenskem pesniku in rojaku. Letos so pripravili že 6. natečaj Pavčkovih vitic in za izhodišče pesniškega ustvarjanja izbrali znano pesnikovo pesem Sreča.

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi. In ko imaš nekoga rad.« Tako pravi Pavček, 257 učencev od 1. do 9. razreda iz 24 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja - že drugič pa tudi z gorenjskega konca - pa je ravno tako razmišljalo o sreči in na papir izlilo svoje občutke, želje, pričakovanja in hrepenenja.

Ugotovili so marsikaj: da se je za srečo potrebno potruditi, in da se sreča pogosto brati z nesrečo, ki se na koncu izkaže kot nekaj dobrega; da sreča ni v rečeh, temveč v nas, ljudeh; da je sreča sprejeti življenje, se zanj truditi, spoštovati ljudi in jih ljubiti, najti pravico, se zanjo boriti, ohraniti spomine in jih deliti; da je sreča, če ropar nima sreče. In še in še. Mladi omenjajo tudi različne talismane sreče, kot so konjska podkev, pikapolonica, štiriperesna deteljica ipd. in tudi scena prireditvenega prostora v šoli je bila kot vedno inovativna - prednjačile so pikapolonice in kar klicale k sreči.

Podelitev priznanj: na sliki Iza Simona Udovč

Člani strokovne komisije: prva na levi Mojca Žefran, na desni pa Milan Markelj in Klavdija Kotar.

Ravnatelj OŠ Toneta Pavčka Danijel Brezovar je vesel in ponosen, da je letošnji natečaj znova presegel vsa pričakovanja, kar dokazuje, da je dobro zastavljen in voden. Za trud se je zahvalil vsem mentorjem na šolah, ki mlade spodbujajo k pesnjenju. Posebej je pohvalil vodjo natečaja, prof. slovenskega jezika na šoli Mojco Žefran, ki je tudi ena od članov strokovne komisije, ki jo sestavljajo še pesnica in vodja novomeške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar ter pesnik, pisatelj in urednik Milan Markelj. Tudi komisija je imela zahtevno delo, pri izbiri najboljših pesmi v treh starostnih kategorijah pa je upoštevala kriterije, kot so: izbirnost, pristnost, jezikovna bogatost, slogovna in oblikovna dodelanost ter metaforičnost.

Izbrani mladi pesniki v vseh treh kategorijah so sedeli spredaj, otroci z mirnopeške šole so brali njihove pesmi.

Mladinski pevski zbor se je izkazal z ubranim petjem.

Nagrajenci v 1. triletju so: Gaja Rangus Grivec, 3. r. iz OŠ Toneta Pavčka, Ana Štravs, 3. r. iz podružnične šole Dvor, OŠ Žužemberk ter Izza Simona Udovč, 3. r. iz OŠ Bršljin; nagrajenci v 2. triletju so: Vita Janežič, 5.r. iz OŠ Stopiče, Zala Zupančič, 6. r. iz OŠ Veliki Gaber in Jakob Sinur, 4.r. iz OŠ Bršljin; nagrajenci v 3. triletju so Gal Pevec, 8.r. iz OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Brina Novak, 7.r. iz OŠ Center Novo mesto in Jana Jarc, 9.r. iz OŠ Toneta Pavčka.

Nagrajene pesmi je občinstvo na zaključni prireditvi lahko slišalo, saj so jih prebirali učenci ob glasbeni spremljavi Jere Bartelj. Nastopil je tudi šolski mladinski pevski zbor.

Vse pesmi z natečaja - 304 - so objavili v zborniku, sicer pa so Pavčkove vitice ključen del projekta Rastoča knjiga na šoli in letos so dodali že šesto knjigo.

Mirnopeška šola bo 7. natečaj Pavčkovih vitic razpisala marca prihodnje leto.

Besedilo in foto: L. Markelj

