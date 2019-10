Po sporu zaradi psa sta ga zabodla do smrti in pobegnila

22.10.2019 | 08:40

Foto: Arhiv DL

Straža pri Raki - Novomeški policisti po poročanju spletnega portala Večera preiskujejo uboj, ki se je zgodil včeraj v Straža pri Raki. Žrtev je 26-letni moški, od domnevnih storilcev je eden še mladoleten, drugi pa star 19 let.

Kot navaja portal, je naselje zastraženo. Policisti so vso noč iskali osumljenca, ki sta vpletena v smrt 26-letnega domačina, a ju še niso prejeli. Moški je umrl včeraj po 22. uri, bil je zaboden, izkrvavel je na kraju zločina.

Neuradno so izvedeli, da naj bi se trojica sprla zaradi laježa psa. 26-letnik je ob prihodu domov odšel na sosednje dvorišče, kjer je doma osumljeni mladoletnik. Prav njemu je menda rekel, naj umiri svojega psa, 14-letnik pa mu je ob prisotnosti 19-letnega prijatelja siknil nazaj, da lahko na svojem dvorišču počne, kar hoče.

Med trojico naj bi se vnel hud prepir, pričeli so se pretepati, eden od osumljenih je pograbil oster predmet in 26-letnika večkrat zabodel v predel vratu, pa tudi v hrbet, poročajo na portalu Večera. Ranjeni 26-letnik je pred napadalcema skušal pobegniti, a je bil preveč poškodovan, po nekaj metrih se je zgrudil in izkrvavel.

Kriminalisti so na naslovu mladoletnega osumljenca že opravili hišno preiskavo, ali so našli tudi predmet, s katerim je bil nesrečni 26-letnik zaboden, pa, kot po pisanju portala, niso uspeli izvedeti.